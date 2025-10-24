У свердловских онкобольных стали раньше находить опасную болезнь
Если выявить онкологию на ранних этапах, то она лучше лечится
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Свердловской области врачи выявили 57% онкологических заболеваний на ранних стадиях. В это время шанс на выздоровление крайне велик. Об этом заявила главный специалист министерства здравоохранения региона по медицинской профилактике Дарья Белова.
«При профилактических мероприятиях из всего количества выявленных онкологий более 57% выявляется на ранних стадиях, первой и второй. На таких этапах патология легче поддается лечению», — рассказала Дарья Белова в эфире передачи «Акцент» на 4 канале.
В настоящее время врачи особое внимание уделяют возрасту и полу пациентов. Для женщин предусмотрены регулярные обследования, в том числе маммография и анализ мазка на онкоцитологию. Мужчины проходят тест на простат-специфический антиген. Белова отмечает, что те, кто пропускает диспансеризацию, чаще сталкиваются с онкологией на поздних, сложных для терапии стадиях.
