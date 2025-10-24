У свердловских онкобольных стали раньше находить опасную болезнь

Если выявить онкологию на ранних этапах, то она лучше лечится Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области врачи выявили 57% онкологических заболеваний на ранних стадиях. В это время шанс на выздоровление крайне велик. Об этом заявила главный специалист министерства здравоохранения региона по медицинской профилактике Дарья Белова.

«При профилактических мероприятиях из всего количества выявленных онкологий более 57% выявляется на ранних стадиях, первой и второй. На таких этапах патология легче поддается лечению», — рассказала Дарья Белова в эфире передачи «Акцент» на 4 канале.