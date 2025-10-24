Груз с китайскими мандаринами для свердловчан остановили под Челябинском

Сведения маркировки на ящиках с мандаринами разошлись с данными сертификатов Фото: Илья Московец © URA.RU

Груз с мандаринами из Китая, который транспортировался в Свердловскую область, остановили на челябинской границе. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в партии было 18 тонн цитрусовых.

«Автомобиль следовал из Алматы в Свердловскую область и перевозил 18 тонн мандаринов. Кроме цитрусовых, на границе инспекторы остановили две других машины с 20 и 22 тоннами лука из Жамбылской области для Красноярска», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

Причинами задержания грузов стали нарушения фитосанитарных требований. В ходе досмотра специалисты установили, что маркировка на мандаринах не соответствовала данным в фитосанитарном сертификате. Большая часть мешков с луком вообще не имела необходимой маркировки.

