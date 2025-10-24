Мигрантам станет дороже работать в Свердловской области
В прошлом году было выдано порядка 50 тысяч патентов
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Свердловской области подорожает трудовой патент, который дает право мигрантам официально работать в регионе. С 2026 года его стоимость составит 9500 рублей, рассказал губернатор Денис Паслер по итогам заседания областного правительства.
«Это позволит усилить защиту рынка труда Свердловской области, в то же время не повлечет оттока рабочей силы», — написал Паслер в своем telegram-канале. Он добавил, что благодаря увеличению налога регион начнет получать около четырех миллиардов рублей.
Стоимость трудового патента с начала 2025-го составляет 7500 рублей. Год назад он стоил 6650 рублей. Тогда власти прогнозировали, что в бюджет поступит порядка трех миллиардов рублей.
