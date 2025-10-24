Мигрантам станет дороже работать в Свердловской области

В прошлом году было выдано порядка 50 тысяч патентов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области подорожает трудовой патент, который дает право мигрантам официально работать в регионе. С 2026 года его стоимость составит 9500 рублей, рассказал губернатор Денис Паслер по итогам заседания областного правительства.

«Это позволит усилить защиту рынка труда Свердловской области, в то же время не повлечет оттока рабочей силы», — написал Паслер в своем telegram-канале. Он добавил, что благодаря увеличению налога регион начнет получать около четырех миллиардов рублей.