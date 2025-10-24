Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В Екатеринбурге экстренно эвакуировали техникум

24 октября 2025 в 09:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Эвакуация случилась на Уралмаше (архивное фото)

Эвакуация случилась на Уралмаше (архивное фото)

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге на Уралмаше утром 24 октября эвакуировали промышленно-технологический техникум имени В.М. Курочкина. Сотни учеников находятся возле учреждения, рассказал URA.RU очевидец.

«На Машиностроителей, 13 учеников и преподавателей эвакуировали из техникума. Прямо сейчас на улице стоят, по ощущениям, около 200 человек», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу областного ГУ МЧС. Там пояснили, эвакуация проводилась в целях профилактики.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал