В Екатеринбурге экстренно эвакуировали техникум
Эвакуация случилась на Уралмаше (архивное фото)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Екатеринбурге на Уралмаше утром 24 октября эвакуировали промышленно-технологический техникум имени В.М. Курочкина. Сотни учеников находятся возле учреждения, рассказал URA.RU очевидец.
«На Машиностроителей, 13 учеников и преподавателей эвакуировали из техникума. Прямо сейчас на улице стоят, по ощущениям, около 200 человек», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу областного ГУ МЧС. Там пояснили, эвакуация проводилась в целях профилактики.
