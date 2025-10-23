Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

Несколько самолетов отклонились от графика в Кольцово

23 октября 2025 в 23:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Рейсы задерживаются как на вылет, так и на прилет в Екатеринбург

Рейсы задерживаются как на вылет, так и на прилет в Екатеринбург

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Кольцово вечером 23 октября сразу несколько рейсов вылетят позже запланированного срока. Самолет Red Wings в Новокузнецк отправится с задержкой в четыре часа, а борт «Уральских авиалиний» во Владивосток также покинет Екатеринбург позже запланированного срока. Информация об этом появилась на сайте авиагавани.

Согласно онлайн-табло, вылет рейса Red Wings в Новокузнецк перенесли с 22:00 23 октября на 02:15 24 октября. Также самолет «Уральских авиалиний» во Владивосток задержится чуть менее, чем на час. Вместе с этим рейс Southwing из Анапы в Екатеринбург прилетит позже на два часа. 

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям авиакомпаний. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал