Соратник экс-вора в законе Трофы попытался вырваться из колонии

В Екатеринбурге осужденный криминальный авторитет Илья Рейс — считается связанным с экс-вором в законе Андреем Трофимовым (Трофой) — попытался выйти из колонии, смягчив вид наказания. Соответствующие данные появились в судебной картотеке, выяснил корреспондент URA.RU.

Свердловский областной суд отказал в удовлетворении ходатайства. Рейс продолжил отбывать тюремный срок в колонии.

Инцидент с участием Рейса произошел в 2020 году в кафе «Оазис» у Шарташского рынка. Там бизнесмен Евгений Пономарев встречался с приближенными Трофы — Коршуном и Художником. Они убедили коммерсанта вложить пять млн рублей в поставку сладостей в Дагестан. Посреди сделки в заведение вошел Рейс. Он заявил, что пришел ради обеспечения безопасности сделки.

