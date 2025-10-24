Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Соратник экс-вора в законе Трофы попытался вырваться из колонии

24 октября 2025 в 12:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Илья Рейс попал за решетку в 2023 году

Илья Рейс попал за решетку в 2023 году

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге осужденный криминальный авторитет Илья Рейс — считается связанным с экс-вором в законе Андреем Трофимовым (Трофой) — попытался выйти из колонии, смягчив вид наказания. Соответствующие данные появились в судебной картотеке, выяснил корреспондент URA.RU.

Свердловский областной суд отказал в удовлетворении ходатайства. Рейс продолжил отбывать тюремный срок в колонии.

Инцидент с участием Рейса произошел в 2020 году в кафе «Оазис» у Шарташского рынка. Там бизнесмен Евгений Пономарев встречался с приближенными Трофы — Коршуном и Художником. Они убедили коммерсанта вложить пять млн рублей в поставку сладостей в Дагестан. Посреди сделки в заведение вошел Рейс. Он заявил, что пришел ради обеспечения безопасности сделки.

Продолжение после рекламы

«При этом Рейс, взяв со стола пакет с деньгами, заверил потерпевшего, что пересчитает деньги и вернётся, в действительности же скрылся с места преступления», — говорили в областной прокуратуре. Позже его задержали. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Весной 2023-го суд отправил его в колонию на 3,5 года.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал