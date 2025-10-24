Соратник экс-вора в законе Трофы попытался вырваться из колонии
Илья Рейс попал за решетку в 2023 году
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Екатеринбурге осужденный криминальный авторитет Илья Рейс — считается связанным с экс-вором в законе Андреем Трофимовым (Трофой) — попытался выйти из колонии, смягчив вид наказания. Соответствующие данные появились в судебной картотеке, выяснил корреспондент URA.RU.
Свердловский областной суд отказал в удовлетворении ходатайства. Рейс продолжил отбывать тюремный срок в колонии.
Инцидент с участием Рейса произошел в 2020 году в кафе «Оазис» у Шарташского рынка. Там бизнесмен Евгений Пономарев встречался с приближенными Трофы — Коршуном и Художником. Они убедили коммерсанта вложить пять млн рублей в поставку сладостей в Дагестан. Посреди сделки в заведение вошел Рейс. Он заявил, что пришел ради обеспечения безопасности сделки.
«При этом Рейс, взяв со стола пакет с деньгами, заверил потерпевшего, что пересчитает деньги и вернётся, в действительности же скрылся с места преступления», — говорили в областной прокуратуре. Позже его задержали. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Весной 2023-го суд отправил его в колонию на 3,5 года.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!