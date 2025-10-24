Дом Дмитриевых-Агафуровых находится на улице Вайнера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В следующем году исполняется 140 лет одному из знаковых архитектурных памятников Екатеринбурга — дому Дмитриевых — Агафуровых. Это двухэтажное кирпичное здание, расположенное на одной из самых оживленных пешеходных улиц города — Вайнера, и по сей день привлекает внимание своей красотой и сохранившимся духом прошлого. История его появления, — в материале URA.RU.

Исторический путь улицы Вайнера

Улица Вайнера — одна из старейших артерий Екатеринбурга — уходит своими корнями в первую половину XVIII века. Ее история неразрывно связана с формированием городских границ: улица возникла вдоль западной крепостной стены, служившей когда-то защитой для первых жителей уральского города. В этот период Екатеринбург только начинал обретать черты будущего промышленного центра, а его улицы зачастую получали названия, отражавшие особенности местности или быта горожан.

В XVIII веке нынешняя улица Вайнера не имела официального наименования. Среди горожан она была известна как «Лягушка», «Косая» или «Косой порядок». Эти прозвища отражали либо особенности рельефа, либо хаотичность застройки, характерную для молодых уральских городов того времени. Дома здесь строились вплотную друг к другу, формируя плотную городскую среду.

Возникновение Успенской улицы

Ситуация изменилась в начале XIX века, когда на территории Екатеринбурга был учрежден Ново-Тихвинский женский монастырь. Одной из главных построек монастыря стала церковь Успения Пресвятой Богородицы. Новая святыня стала ориентиром для местных жителей, и улица, ведущая к храму, получила название Успенской. Так начался новый этап в истории этой городской магистрали.

В конце XIX века Успенская улица стала одним из важных торговых и жилых районов Екатеринбурга. Здесь возводились каменные дома, принадлежавшие купцам и предпринимателям, а на первых этажах располагались магазины и лавки. Одним из таких зданий стал дом по современному адресу Вайнера, 16, построенный в 1886 году.

Дом Дмитриевых: архитектурный и коммерческий центр

Двухэтажный каменный доходный дом, возведенный для купцов Михаила и Василия Ивановичей Дмитриевых, быстро стал заметным объектом на Успенской улице. По данным на 1889 год, в усадьбе находились не только главный дом, но и два флигеля, деревянные службы и баня. Дом сдавался внаем, что было характерно для городской застройки того времени.

Здание из красного кирпича украшает город вот уже 139 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 1906 году здание было перестроено по проекту гражданского инженера К.А. Полкова. Архитектурное решение отличалось декоративностью и соответствовало стилю, который позднее получили название «кирпичный». Фасад дома выделялся сложной композицией, включавшей несколько самостоятельных частей, каждая из которых имела свою ось симметрии и уникальные детали декора.

Наиболее известным арендатором стала фирма «Братья Агафуровы». Их розничный магазин занимал основную часть двухэтажного здания. Здесь же располагалась и контора торгового дома, а также торговые площади, что делало дом Дмитриевых — Агафуровых центром коммерческой жизни квартала. Кроме того, в здании размещались магазины Афониной, братьев Ятес, швейных машин «Зингер» и другие.

Архитектурные особенности здания

Двухэтажный кирпичный корпус с мезонином занимает важное место в ряду плотной застройки улицы Вайнера. Торговый дом был выстроен по красной линии улицы, что подчеркивало его значимость. Часть корпуса с надстроенным третьим этажом уходит вглубь квартала, формируя сложную планировочную структуру.

Главный фасад здания состоит из нескольких частей, каждая из которых подчеркивает самостоятельность размещенных в доме магазинов. Центральные оси выделяются расположением окон, входов и фронтонов, а также разнообразием наличников и декоративных элементов. Особое внимание привлекает левая часть фасада с надстроенным мезонином, где сочетаются различные архитектурные решения: от лучковых фронтонов до трехчастных схем членения.

В настоящее время здание функционирует в качестве объекта коммерческой недвижимости Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Внутренние капитальные стены здания выведены на фасад, обработаны пилястрами и позволяют легко различить границы отдельных торговых помещений. Основную площадь первого этажа занимают торговые залы, каждый из которых занимает всю ширину корпуса. К фасаду примыкают торговые помещения, а поперечные перегородки отделяют их от подсобных помещений с лестницами на второй этаж и в подвалы.

С течением времени улица меняла свой облик, но дом Дмитриевых — Агафуровых оставался одним из ее архитектурных доминантов. После революции 1917 года и переименования улицы в честь революционера Якова Вайнера, здание продолжило выполнять коммерческие функции, сохраняя историческую преемственность.