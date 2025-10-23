В Нижнем Тагиле рядом с новой школой появится целая улица. Видео
В 2026 году начнется активный процесс строительства
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Нижнем Тагиле вовсю строится новая просторная школа на 1200 учеников в микрорайоне Гальянка. Строительные работы на объекте, расположенном на месте бывшего пустыря, начались несколько месяцев назад, а в будущем тут появится новая улица. На стройку прибыл глава города Владислав Пинаев и проверил, как проходят работы.
«За несколько месяцев на месте пустыря возведен фундамент. К концу года планируют завершить нулевой цикл и до лета собрать монолитный каркас, чтобы перейти к кладке стен и монтажу коммуникаций», — заявил мэр Пинаев. По словам главы города, вместе с новой школой также будет обустроена вся ближайшая территория.
Рядом с территорией школы появится улица Мелентьева, которая соединит Луганский проспект с микрорайоном Солнечная долина. Вместе с этим около образовательного учреждения появится современный спортивный стадион и вместительная парковка.
telegram-канал Владислава Пинаева
