Сотни зараженных роз завезли в Екатеринбург
Опасные цветы уничтожили
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
В Екатеринбург на склад временного хранения завезли 100,6 тысячи срезов роз, часть из которых оказалась заражена. Вирус обнаружили в 330 цветках, рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.
«По результатам исследований в 330 срезах роз происхождением Нидерланды выявлен западный цветочный трипс», — пояснили там. Цветы привезли из Латвии.
Вирус выявили в ходе лабораторных исследований. После этого партию опасных роз уничтожили.
Ранее URA.RU сообщало о поставке зараженных нидерландских хризантем в Екатеринбург. Партия из 100 тысяч цветов поступила также из Латвии.
