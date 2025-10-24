Логотип РИА URA.RU
Сотни зараженных роз завезли в Екатеринбург

24 октября 2025 в 11:49
Опасные цветы уничтожили

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Екатеринбург на склад временного хранения завезли 100,6 тысячи срезов роз, часть из которых оказалась заражена. Вирус обнаружили в 330 цветках, рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

«По результатам исследований в 330 срезах роз происхождением Нидерланды выявлен западный цветочный трипс», — пояснили там. Цветы привезли из Латвии.

Вирус выявили в ходе лабораторных исследований. После этого партию опасных роз уничтожили.

Ранее URA.RU сообщало о поставке зараженных нидерландских хризантем в Екатеринбург. Партия из 100 тысяч цветов поступила также из Латвии.

