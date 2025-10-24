Свердловчанин на пешеходном переходе возле школы сбил ребенка. Видео
Школьника увезли на скорой в городскую больницу
В Ревде (Свердловская область) на пешеходном переходе около школы №3 сбили ребенка. Малыш переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехала машина. Об этом рассказали очевидцы ДТП.
«На место сразу прибыли сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи. Пострадавшего доставили в Ревдинскую городскую больницу, где ему оказывают медицинскую помощь», — передает слова очевидца telegram-канал «Ревдинский рабочий».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
