Свердловчанин на пешеходном переходе возле школы сбил ребенка. Видео

В Ревде рядом со школой №3 сбили ребенка
24 октября 2025 в 08:16
Школьника увезли на скорой в городскую больницу

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ревде (Свердловская область) на пешеходном переходе около школы №3 сбили ребенка. Малыш переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехала машина. Об этом рассказали очевидцы ДТП.

«На место сразу прибыли сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи. Пострадавшего доставили в Ревдинскую городскую больницу, где ему оказывают медицинскую помощь», — передает слова очевидца telegram-канал «Ревдинский рабочий».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

telegram-канал «Ревдинский рабочий»

