В Екатеринбурге больше недели ищут исчезнувшего мужчину. Фото
Последний раз пропавшего видели 17 октября (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге 17 октября бесследно пропал 53-летний Апсаликов Андрей. Мужчину в последний раз видели в прошлую пятницу. Об этом рассказали волонтеры «ЛизаАлерт» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Апсаликов Андрей Михайлович, 53 года (1972 г.р.). С 17 октября 2025 года его местонахождение неизвестно», — сказано в сообщении волонтеров.
В последний раз мужчину видели в светло-зеленой куртке, черных брюках и белых кроссовках. Сам Андрей ростом около 180 сантиметров, худощавого телосложения. У него темно-русые волосы и серые глаза. Если вы видели мужчину, то позвоните по телефону «112».
Ориентировка на пропавшего мужчину
