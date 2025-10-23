Последний раз пропавшего видели 17 октября (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге 17 октября бесследно пропал 53-летний Апсаликов Андрей. Мужчину в последний раз видели в прошлую пятницу. Об этом рассказали волонтеры «ЛизаАлерт» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Апсаликов Андрей Михайлович, 53 года (1972 г.р.). С 17 октября 2025 года его местонахождение неизвестно», — сказано в сообщении волонтеров.

В последний раз мужчину видели в светло-зеленой куртке, черных брюках и белых кроссовках. Сам Андрей ростом около 180 сантиметров, худощавого телосложения. У него темно-русые волосы и серые глаза. Если вы видели мужчину, то позвоните по телефону «112».

Продолжение после рекламы