Взрыв прогремел в многоэтажке в подмосковном Красногорске
На бульваре Космонавтов в подмосковном Красногорске произошел взрыв, на место выехали спасатели
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В жилом доме на бульваре Космонавтов в подмосковном Красногорске произошел взрыв. В результате происшествия часть стены многоэтажки оказалась разрушена, выбиты стекла минимум в пяти квартирах.
«Взрыв произошел в доме на бульваре Космонавтов в подмосковном Красногорске, один человек пострадал», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. По предварительным данным, инцидент произошел на 13-м этаже здания.
«Часть стены вырвало взрывной волной. Выбиты стекла минимум в пяти квартирах», — сообщил telegram-канал Shot. Там же отметили, что на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.
Территорию вокруг жилого дома оцепили. На место прибыли сотрудники МВД и экстренных служб. Официальных комментариев от регионального управления МЧС и администрации Красногорска на момент публикации материала не поступало.
Материал из сюжета:Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Красногорске
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!