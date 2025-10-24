Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Взрыв прогремел в многоэтажке в подмосковном Красногорске

24 октября 2025 в 08:00
На бульваре Космонавтов в подмосковном Красногорске произошел взрыв, на место выехали спасатели

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В жилом доме на бульваре Космонавтов в подмосковном Красногорске произошел взрыв. В результате происшествия часть стены многоэтажки оказалась разрушена, выбиты стекла минимум в пяти квартирах. 

«Взрыв произошел в доме на бульваре Космонавтов в подмосковном Красногорске, один человек пострадал», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. По предварительным данным, инцидент произошел на 13-м этаже здания.

«Часть стены вырвало взрывной волной. Выбиты стекла минимум в пяти квартирах», — сообщил telegram-канал Shot. Там же отметили, что на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Территорию вокруг жилого дома оцепили. На место прибыли сотрудники МВД и экстренных служб. Официальных комментариев от регионального управления МЧС и администрации Красногорска на момент публикации материала не поступало.

Материал из сюжета:

Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Красногорске

