Взрыв прогремел в многоэтажке в подмосковном Красногорске

В жилом доме на бульваре Космонавтов в подмосковном Красногорске произошел взрыв. В результате происшествия часть стены многоэтажки оказалась разрушена, выбиты стекла минимум в пяти квартирах.

«Взрыв произошел в доме на бульваре Космонавтов в подмосковном Красногорске, один человек пострадал», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. По предварительным данным, инцидент произошел на 13-м этаже здания.

«Часть стены вырвало взрывной волной. Выбиты стекла минимум в пяти квартирах», — сообщил telegram-канал Shot. Там же отметили, что на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

