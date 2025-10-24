Delfi: в Литве не смогли оштрафовать робота-уборщика за русскую речь

Робот на русском языке просил уступить ему дорогу Фото: Размик Закарян © URA.RU

Робот-уборщик, обращавшийся к посетителям литовского супермаркета на русском языке, не нарушил закон о государственном языке. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на разъяснение Государственной языковой инспекции Литвы.

«Закон о государственном языке регулирует только публичные надписи, но не распространяется на голосовые или звуковые сообщения», — сообщил глава Государственной языковой инспекции Литвы Аудрюс Валотка. Он добавил, что робот может предупреждать покупателей об опасности на любом языке.