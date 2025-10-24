Delfi: в Литве не смогли оштрафовать робота-уборщика за русскую речь
Робот на русском языке просил уступить ему дорогу
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Робот-уборщик, обращавшийся к посетителям литовского супермаркета на русском языке, не нарушил закон о государственном языке. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на разъяснение Государственной языковой инспекции Литвы.
«Закон о государственном языке регулирует только публичные надписи, но не распространяется на голосовые или звуковые сообщения», — сообщил глава Государственной языковой инспекции Литвы Аудрюс Валотка. Он добавил, что робот может предупреждать покупателей об опасности на любом языке.
Инцидент произошел после того, как один из покупателей снял на видео, как робот произносит: «Извините, я иду в этом направлении. Пожалуйста, уступите дорогу». Жалоба была направлена в инспекцию, но контролирующее ведомство не смогло применить санкции.
