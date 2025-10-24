На паромной переправе Лабытнанги — Салехардом стоят пробки из-за непогоды. Скрин
Температура опустилась ниже -2 градусов, а ветер достигает 4,8 м/с
Фото: Илья Московец © URA.RU
На паромной переправе между Лабытнанги и Салехардом движение временно приостановлено из-за погодных условий. Об этом написали в боте «Переправа ЛБТ-СХД».
«Движение паромов приостановлено», — уточняется в сообщении. На камерах заметно, как автомобильная пробка увеличивается с каждой минутой. Температура опустилась ниже -2 градусов, а порывы ветера достигают 4,8 м/с.
Камера на КПП со стороны города Салехард
Фото: Сайт департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
Камера на КПП со стороны города Лабытнанги
Фото: Сайт департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
Ранее URA.RU сообщало, что паромная переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги закроется установлении низких температур и появлении устойчивых плавучих льдов, более точных прогнозов в департаменте транспорта и дорожного хозяйства пока не дают. В 2024 году переправа прекратила работу 2 ноября.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!