Температура опустилась ниже -2 градусов, а ветер достигает 4,8 м/с Фото: Илья Московец © URA.RU

На паромной переправе между Лабытнанги и Салехардом движение временно приостановлено из-за погодных условий. Об этом написали в боте «Переправа ЛБТ-СХД».

«Движение паромов приостановлено», — уточняется в сообщении. На камерах заметно, как автомобильная пробка увеличивается с каждой минутой. Температура опустилась ниже -2 градусов, а порывы ветера достигают 4,8 м/с.

Камера на КПП со стороны города Салехард Фото: Сайт департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Камера на КПП со стороны города Лабытнанги Фото: Сайт департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО