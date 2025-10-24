Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

На паромной переправе Лабытнанги — Салехардом стоят пробки из-за непогоды. Скрин

24 октября 2025 в 07:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Температура опустилась ниже -2 градусов, а ветер достигает 4,8 м/с

Температура опустилась ниже -2 градусов, а ветер достигает 4,8 м/с

Фото: Илья Московец © URA.RU

На паромной переправе между Лабытнанги и Салехардом движение временно приостановлено из-за погодных условий. Об этом написали в боте «Переправа ЛБТ-СХД».

«Движение паромов приостановлено», — уточняется в сообщении. На камерах заметно, как автомобильная пробка увеличивается с каждой минутой. Температура опустилась ниже -2 градусов, а порывы ветера достигают 4,8 м/с.

Камера на КПП со стороны города Салехард

Фото: Сайт департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Камера на КПП со стороны города Лабытнанги

Фото: Сайт департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Ранее URA.RU сообщало, что паромная переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги закроется установлении низких температур и появлении устойчивых плавучих льдов, более точных прогнозов в департаменте транспорта и дорожного хозяйства пока не дают. В 2024 году переправа прекратила работу 2 ноября.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал