Спектакль Гришковца, осенний бал и новинки кинопроката: афиша на уик-энд в Салехарде и Лабытнанги

Грядущий уик-энд в Салехарде и Лабытнанги (ЯНАО) порадует любителей театра, кино, фестивалей, интеллектуальных квестов и творческих встреч. О главных культурных событиях с 24 по 26 октября, читайте в подборке URA.RU.

Моноспектакль Евгения Гришковца в Салехарде: диалог со зрителем

Одним из главных событий станет моноспектакль Евгения Гришковца — известного российского писателя, драматурга и актера. Его постановка — это больше, чем театральное представление. Гришковец превращает сцену в пространство доверительного диалога, где каждое слово наполнено смыслом, а интонация становится ключом к пониманию простых, но важных вещей.

Зрители погружаются в истории из жизни, размышляют о любви, времени, человеческих отношениях и о том, как мы воспринимаем себя и окружающий мир. Спектакль отличается камерной атмосферой: здесь нет сложных декораций или эффектных спецэффектов — главное внимание уделяется искренности, слову и непосредственности общения. Моноспектакль — это уникальный опыт для каждого, кто ценит глубокий разговор и тонкую психологическую игру. Спектакль пройдет на площадке Ямальской филармонии 24 октября.

Показ фильма «Горыныч»: новое сказочное приключение

Любителей кино ждет встреча с фильмом «Горыныч». Главный герой — моряк Алексей Алехин, который неожиданно оказывается в сказочном княжестве. Его ждут невероятные испытания: излечение загадочной хандры князя Филимона, сражение с силачом Бамбулой, защита от вражеских посягательств и встреча с настоящей принцессой. В этих приключениях герою помогает маленький дракон Горыныч, который считает его своей мамой. Вместе им предстоит преодолеть множество трудностей, а впереди их ждет неожиданный сюрприз. Фильм обещает стать ярким и захватывающим событием для всей семьи.

Мультфильм «Финник 2»: новые испытания для любимых героев

Для юных зрителей и их родителей подготовлен показ мультфильма «Финник 2». Прошел год с момента, как Финник и Кристина спасли город от опасности. Теперь Финник теряет способность быть невидимым, что ставит под угрозу всех домовых. На героя начинается охота, и ему с друзьями предстоит отправиться в опасное путешествие за волшебным посохом, чтобы все исправить. Мультфильм наполнен юмором, приключениями и важными уроками о дружбе, смелости и взаимопомощи. Это отличная возможность провести время с детьми и обсудить важные жизненные ценности.

«Осенний бал» в Салехарде: праздник творчества и дружбы

Окружной центр национальных культур Салехарда приглашает молодежь старше 12 лет на «Осенний бал». Программа включает творческие, образовательные и развлекательные мероприятия, музыкальные и танцевальные конкурсы, а главным событием станет сам бал. Участие в программе поможет развить творческие навыки, укрепить дружеские связи и расширить кругозор. Организаторы отмечают, что такие встречи способствуют формированию активной и сплоченной молодежной среды.

Библиоавтоквест «Тени разорванной страницы»: интеллектуальное приключение

Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа приглашает принять участие в необычном автоквесте. Участникам предстоит пройти маршрут по улицам города, выполняя интеллектуальные и творческие задания. Это отличная возможность проверить эрудицию, проявить смекалку и провести время в компании единомышленников. Квест рассчитан на команды, что делает его отличным вариантом для семейного отдыха или дружеских встреч.

Фестиваль национальных культур «Народов много — страна одна!»

Центр культуры и спорта «Геолог» станет площадкой для городского фестиваля-конкурса национальных культур. Мероприятие объединит представителей разных этнических групп, которые представят свои национальные танцы и вокальные номера. Фестиваль направлен на укрепление межкультурных связей, развитие толерантности и уважения к традициям народов России. В современных условиях такие события приобретают особую значимость, напоминая о ценности культурного разнообразия.

Экскурсия «Крылья Ямала»: история авиации на Ямале

Для любителей истории и техники организована экскурсия «Крылья Ямала». Участники смогут узнать об истории авиации на Ямале — от первых гидросамолетов до современных воздушных судов, обеспечивающих связь и развитие региона. Маршрут включает посещение гидропорта, музея полярной авиации под открытым небом и аэропорта. Экскурсоводы расскажут о ключевых событиях и людях, внесших вклад в развитие авиации на Крайнем Севере.

Экскурсия «СВО. Истории за лентой»: взгляд на современную историю

Городской краеведческий музей Лабытнанги открывает обновленный зал временных выставок с экскурсией «СВО. Истории за лентой». Экспозиция посвящена событиям специальной военной операции, но главный акцент делается на человеческих судьбах. Посетители узнают личные истории, увидят предметы и документы, связанные с участниками событий, и смогут по-новому взглянуть на современные вызовы страны. Экскурсия — это возможность понять, как меняются люди и общество в условиях исторических испытаний.

Литературная гостиная «Листая страницы»: встречи с классикой