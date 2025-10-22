Соревнования по футзалу и гала-концерт: выходные в Надыме и Новом Уренгое

В Тарко-Сале пройдет чемпионат по гимнастике Фото: Размик Закарян © URA.RU

Осенние выходные в Новом Уренгое станут богаты на спортивные события. В Новом Уренгое состоится финал шестого этапа чемпионата России по футзалу, а в Тарко-Сале пройдет первенство Пуровского района по художественной гимнастике. Об этих и других событиях культуры и спорта в материале URA.RU.

Соревнования по футзалу в Новом Уренгое

В субботу 25 октября в газовой столице пройдет шестой тур соревнований по футзалу. Встречаются команды «Факел-Ямал» и «Торпедо-2» из Нижнего Новгорода. Игра пройдет в спортклубе «Ямал» в 17:00.

Футзал — это зальный вид спорта, до 2024 года был известен под названием мини-футбол. Меньшие размеры площадки и ограниченное количество игроков предопределяют тактику игры, больше похожую на тактику игры других зальных видов спорта.

Продолжение после рекламы

Финал конкурса чтецов в Новом Уренгое

В 10:00 25 октября в школе «Перспектива» пройдет финал городского конкурса чтецов, посвященный юбилею Нового Уренгоя. В нем принимают участие дошкольники. Организаторы обещают милую атмосферу, а победители получат награды.

Соревнования по художественной гимнастике в Тарко-Сале

В Тарко-Сале пройдет чемпионат Пуровского района по художественной гимнастике. Торжественное открытие пройдет 24 октября в 9:30. Место проведения — спортивный центр «Факел».

Гиревой спорт в Уренгое

В Уренгое определят сильнейших гиревиков района. 25 октября пройдет чемпионат и первенство по гиревому спорту, а также соревнования по гиревому спорту в зачет XXIX Спартакиады Пуровского района. Болельщики приглашаются в спортшколу «Геолог» к 13:00.

Гала-концерт «Под небом Азии» в Надыме

Гала-концерт объединит самые запоминающиеся выступления конкурсного дня фестиваля. В фойе Детской школы искусств №2 будет организована номинация «Мастер национальной кухни», в ходе которой определят лучшее национальное блюдо — чак-чак. Победителя выберут зрители с помощью специальных жетонов.

Кроме того, жители Надыма смогут ознакомиться с экспозицией декоративно-прикладного искусства тюркских народов под названием «Тюркский мир». А также можно попробовать свои силы в игре на традиционных тюркских музыкальных инструментах и принять участие в росписи национальной посуды.

Гостей мероприятия ожидают яркие национальные вокальные и хореографические номера, а также праздничная атмосфера. Сам концерт начнется 26 октября в 13:00 и продлится полтора часа. Стоимость билетов начинается от 500 рублей.

Фестиваль «Надежда» в КСК «Геолог» в Тарко-Сале