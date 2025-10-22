Соревнования по футзалу и гала-концерт: выходные в Надыме и Новом Уренгое
В Тарко-Сале пройдет чемпионат по гимнастике
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Осенние выходные в Новом Уренгое станут богаты на спортивные события. В Новом Уренгое состоится финал шестого этапа чемпионата России по футзалу, а в Тарко-Сале пройдет первенство Пуровского района по художественной гимнастике. Об этих и других событиях культуры и спорта в материале URA.RU.
Соревнования по футзалу в Новом Уренгое
В субботу 25 октября в газовой столице пройдет шестой тур соревнований по футзалу. Встречаются команды «Факел-Ямал» и «Торпедо-2» из Нижнего Новгорода. Игра пройдет в спортклубе «Ямал» в 17:00.
Футзал — это зальный вид спорта, до 2024 года был известен под названием мини-футбол. Меньшие размеры площадки и ограниченное количество игроков предопределяют тактику игры, больше похожую на тактику игры других зальных видов спорта.
Финал конкурса чтецов в Новом Уренгое
В 10:00 25 октября в школе «Перспектива» пройдет финал городского конкурса чтецов, посвященный юбилею Нового Уренгоя. В нем принимают участие дошкольники. Организаторы обещают милую атмосферу, а победители получат награды.
Соревнования по художественной гимнастике в Тарко-Сале
В Тарко-Сале пройдет чемпионат Пуровского района по художественной гимнастике. Торжественное открытие пройдет 24 октября в 9:30. Место проведения — спортивный центр «Факел».
Гиревой спорт в Уренгое
В Уренгое определят сильнейших гиревиков района. 25 октября пройдет чемпионат и первенство по гиревому спорту, а также соревнования по гиревому спорту в зачет XXIX Спартакиады Пуровского района. Болельщики приглашаются в спортшколу «Геолог» к 13:00.
Гала-концерт «Под небом Азии» в Надыме
Гала-концерт объединит самые запоминающиеся выступления конкурсного дня фестиваля. В фойе Детской школы искусств №2 будет организована номинация «Мастер национальной кухни», в ходе которой определят лучшее национальное блюдо — чак-чак. Победителя выберут зрители с помощью специальных жетонов.
Кроме того, жители Надыма смогут ознакомиться с экспозицией декоративно-прикладного искусства тюркских народов под названием «Тюркский мир». А также можно попробовать свои силы в игре на традиционных тюркских музыкальных инструментах и принять участие в росписи национальной посуды.
Гостей мероприятия ожидают яркие национальные вокальные и хореографические номера, а также праздничная атмосфера. Сам концерт начнется 26 октября в 13:00 и продлится полтора часа. Стоимость билетов начинается от 500 рублей.
Фестиваль «Надежда» в КСК «Геолог» в Тарко-Сале
Городской фестиваль творчества детей и молодежи с ОВЗ «Надежда» пройдет 26 октября. Мероприятие продлится три часа: с 12:00 до 15:00. Вход свободный.
