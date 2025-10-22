Ярмарка камчатских деликатесов и «Пир во время чумы»: афиша на выходные в Ноябрьске, Муравленко и Губкинском
Ноябрян порадуют рыбной и мясной продукцией
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В предстоящие выходные в Ноябрьске, Муравленко и Губкинском (ЯНАО) запланирована обширная программа культурных мероприятий, рассчитанных на разные возрастные группы. Горожан и гостей ждут мастер-классы по конструированию, отчетные концерты, постановка спектакля «Пир во время чумы», выступление арт-группы SOPRANO Турецкого, а также ярмарка, где будут представлены деликатесы Ямала и Камчатки. Полный перечень событий с 24 по 26 октября — в афише URA.RU.
Ноябрьск
25 — 26 октября
Ярмарка ямальских и камчатских деликатесов
На ярмарке будут представлены камчатские и ямальские деликатесы
Жители и гости города приглашены посетить ярмарку «НОЯБРЬСКий УЛОВ», которая состоится на площади «Южные ворота Ямала». Мероприятие предложит широкий выбор рыбной и мясной продукции, мясо птицы, оригинальные сувениры, выпущенные к юбилею, а также разнообразную выпечку и шашлык. В ярмарке примут участие предприниматели из Надыма, Ноябрьска и Екатеринбурга.
Посетители смогут приобрести камчатские деликатесы, среди которых представлены различные виды рыбы: кета, горбуша, нерка, чавыча, масляная, тунец и корюшка. Ямальские производители предложат муксуна, малосольную рубанину из нельмы, щекура и обского чебака.
Кроме того, на ярмарке будут представлены сервелаты из оленины и другие мясные изделия. Любители дикоросов смогут выбрать свежемороженую морошку, сушеные и маринованные грибы, а также варенье из сосновых шишек. Ярмарка работает с 12:00 до 17:00.
24 — 26 октября, пятница — воскресенье
Мир внутри нас: фестиваль для детей с ограниченными возможностями
В эти дни главным событием недели в Ноябрьске станет III Окружной инклюзивный творческий фестиваль «Мир внутри нас» в Центре досуга «Нефтяник» (корпус №1). Фестиваль организован для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В программе — мастер-классы, выставки, театральные и музыкальные выступления. Мероприятие направлено на поддержку творческого потенциала участников и формирование доступной образовательной среды. Вход свободный, возрастное ограничение — 6+. Начало — в 10:00.
24 октября, пятница
Цикл спетаклей по произведеним советских классиков
Михаил Жванецкий
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В Культурно-спортивном комплексе «Ямал» продолжается цикл спектаклей театр-студии «Атмосфера» по произведениям советских классиков: Михаила Жванецкого, Григория Горина и Евгения Драгунского. Постановки актуальны как для молодежи, так и для старшего поколения, поднимают темы любви, дружбы, взросления и семейных отношений. Билеты — от 500 рублей, возрастное ограничение — 12+. Начало в 15:00.
25 октября, суббота
Мотивы арт-группы SOPRANO Турецкого
На сцене КСК «Ямал» состоится «Концерт „12 + 1“. Перед зрителями выступят Вячеслав Карпачев и участницы вокальной студии „Голоса“. В программе — хиты из репертуара Этери Бериашвили, арт-группы SOPRANO Турецкого, Татьяны Куртуковой и других артистов. Организаторы обещают новые интерпретации известных композиций и обсуждение культурного многообразия России. Билеты — от 500 рублей, возрастное ограничение — 12+. Начало в 18:00.
Джазовое трио Александра Маслова
Джазовое три Маслова известно по всей стране (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Любителей инструментальной музыки ждет эксклюзивный концерт «Между классикой и джазом» в Детской музыкальной школе №2 им. В.А. Коха. На сцену выйдет джазовое трио Александра Маслова, известное своими гастролями по России и Европе. В составе коллектива — лауреаты международных конкурсов и выпускники ведущих российских консерваторий. Билеты — от 1500 рублей, возрастное ограничение — 6+. Начало в 18:00.
Муравленко
24 октября, пятница
Создать своего робота
Школьникам предложат создать своего робота
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Центральной городской библиотеке состотся мастер-класс по 3D-моделированию «Роботы» для школьников не младше 12 лет. Практическая часть занятия предусматривает самостоятельное создание 3D-модели робота, ее визуализацию, а также подготовку файла для последующей 3D-печати. Все присутствующие смогут пройти полный цикл разработки — от начального эскиза до готового цифрового прототипа, получить первичные навыки работы в CAD-системах и продолжить обучение трехмерному моделированию на будущих встречах мастерской. Участие бесплатное, начало в 18:00.
26 октября, воскресенье
Осенние куралесы и мультфильмы
Там же, в библиотеке запланирована развлекательная программа для детей «Осенние куралесы!». Гостей мероприятия ожидает насыщенная программа, посвященная тематике осени. Для детей подготовлены литературные викторины по осенним сказкам, а также творческие мастер-классы, в ходе которых они смогут проявить свои артистические способности, попробовать себя в роли иллюстраторов сезонных историй и научиться изготавливать книжные закладки с использованием аппликаций. Организаторы обещают сециальный показ мультфильмов. Возрастная категория: 6+. Вход свободный, начало в 14:00.
Губкинский
25 октября, суббота
Любить по-русски
В Дворце культуры «Нефтяник» состоится отчетный концерт Народного хора русской песни «Жемчужина Ямала», приуроченный к 35-летнему юбилею коллектива централизованной клубной системы города. В рамках программы «Любить по-русски» будут представлены 18 разнообразных музыкальных произведений, охватывающих путь от истоков народной песни через глубинную духовную музыку к современным авторским композициям. Ансамбль «Жемчужина Ямала» по праву считается уникальным культурным явлением, сочетающим в себе бережное отношение к традициям, современное звучание и высокое мастерство исполнения а капелла. Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение — 6+. Начало в 15:00.
Из маленьких трагедий Пушкина
Афиша к спектаклю «Пир во время чумы»
В Доме культуры «Олимп» проходит показ спектакля «Пир во время чумы» по одноименному произведению А.С. Пушкина в исполнении народного театрального коллектива «Овация». Это постановка режиссера Сергея Ефремова, который создал атмосферу, наполненную глубоким смыслом, где каждый элемент — звук, свет и движение — приобретает особое значение. Начало мероприятия в 16:00. Билеты доступны по цене от 750 рублей. Возрастное ограничение — 12+. Начало в 16:00.
