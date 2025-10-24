Логотип РИА URA.RU
В ЯНАО налоговики ответили перед судом за закупку у бизнесмена

Налоговая служба ЯНАО незаконно провела закупку и получила административное дело
24 октября 2025 в 09:32
Налоговики Пуровского района ответили перед судом за незаконную закупку

Налоговики Пуровского района ответили перед судом за незаконную закупку

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Пуровском районе ЯНАО сотрудники налоговой службы провели контрольную закупку у местного бизнесмена. Тот посчитал, что налоговики нарушили его права и обратился в прокуратуру, которая установила, что закупка действительно сделана без оснований и возбудила административное дело, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что должностными лицами территориального налогового органа в отношении индивидуального предпринимателя проведена внеплановая контрольная закупка в отсутствие для этого оснований», — сообщает прокуратура ЯНАО на официальном сайте. Прокурор района возбудил административное дело по статье «Несоблюдение лицами органов госконтроля требований законодательства о госконтроле».

Впрочем, налоговики получили мягкое наказание. Рассмотрев дело, суд вынес им предупреждение. Но представители УФНС пообещали постараться впредь избегать подобных нарушений и действовать в рамках закона.

