В ЯНАО налоговики ответили перед судом за закупку у бизнесмена

В Пуровском районе ЯНАО сотрудники налоговой службы провели контрольную закупку у местного бизнесмена. Тот посчитал, что налоговики нарушили его права и обратился в прокуратуру, которая установила, что закупка действительно сделана без оснований и возбудила административное дело, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что должностными лицами территориального налогового органа в отношении индивидуального предпринимателя проведена внеплановая контрольная закупка в отсутствие для этого оснований», — сообщает прокуратура ЯНАО на официальном сайте. Прокурор района возбудил административное дело по статье «Несоблюдение лицами органов госконтроля требований законодательства о госконтроле».