На Ямале на осенних каникулах пройдут концерты, мастер-классы и премьеры мультфильмов: афиша

Предстоящие осенние каникулы на Ямале будут насыщены культурной программой, в том числе мастер-классами, кулинарными шоу, концертами детских творческих коллективов, а также премьерами мультфильмов «Алиса в Стране Чудес» и «Финник-2». Куда школьникам Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска можно сходить на каникулах — в афише URA.RU.

Салехард

26 октября

Кулинарно-развлекательное соревнование «Ну очень голодные игры»

Участников ждут командные испытания, направленные на проверку ловкости и смекалки, а также ярмарка, совместное приготовление различных блюд и их дегустация. Для участия требуется сформировать команду численностью от пяти до десяти человек. Мероприятие пройдет на территории природно-этнографического комплекса в поселке Горнокнязевск. Стоимость билетов начинается от 1500 рублей. Возрастное ограничение — 16+.

Мастер-класс по хореографии в стиле k-pop

В Центре культуры и спорта «Геолог» в Салехарде до 16 декабря проходит мастер-класс по хореографии в стиле k-pop. К участию приглашаются все желающие старше 12 лет; стоимость билетов начинается от 200 рублей. В рамках мероприятия предусмотрено обучение современным танцевальным комбинациям, запись финального выступления, а также возможность завести новые знакомства.

29 октября

Юбилейный концерт театра танца Nota Bene

В окружном центре национальных культур города Салехард в 19:00 состоится юбилейный концерт театра танца Nota Bene. Посетителей ожидает программа, включающая лучшие хореографические номера коллектива, премьеры новых постановок, а также творческие сюрпризы. Мероприятие пройдет в праздничной атмосфере. Стоимость билетов начинается от 300 рублей.

2 ноября

Ночь искусств «Этнофутуризм»

Мероприятие состоится с 15:00 до 19:00 на территории природно-этнографического комплекса в поселке Горнокнязевск. Вход для всех желающих свободный.

В рамках программы предусмотрены интерактивные площадки, мастер-классы, лекция, посвященная нейросетям, а также демонстрация робота-трансформера. Помимо этого, гостей ожидает спектакль кукольного театра «Жужа» и выступление московского коллектива «Полынь фолк». Для посетителей подготовлены подарки и творческие занятия, рассчитанные на всю семью.

«Финник-2»

Просмотр этого анимационного фильма может стать одним из наиболее запоминающихся событий школьных каникул. По стечению обстоятельств главный герой, Финник, утрачивает способность становиться невидимым, что создает угрозу для всех домовых. Кроме того, на его след выходит опасный охотник по имени Юджин. В этих условиях друзьям предстоит отправиться в захватывающее путешествие, чтобы найти волшебный посох, который поможет восстановить прежний порядок. Место — окружной центр национальных культур, время — 10:00.





«Алиса в стране чудес»

Это музыкальное фэнтези «Алиса в стране чудес» создано по мотивам произведения Льюиса Кэрролла и аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого, с участием известных российских актеров. В Салехарде премьеры проходят окружном центре национальных культур в 14:30 и 19:00. Мультфильм для детей старше шести лет.

Новый Уренгой

26 октября

«На златом крыльце сидели»

В Детской школе искусств имени С. В. Рахманинова состоится театральная постановка «На златом крыльце сидели». В основе спектакля лежат русские народные сказки и потешки, объединенные в насыщенное и динамичное сценическое действо. Гости погрузятся в атмосферу традиций, где оживают хорошо знакомые персонажи: находчивые бабушки, храбрые молодцы, говорящие животные и чудесные события, встречающиеся на каждом шагу. Вход свободный, мероприятие рассчитано на зрителей старше шести лет. Начало в 14:00.

«Цветные сны Алисы»

Там же, в Детской школе искусств, ожидается показ спектакля «Цветные сны Алисы». Постановка адресована зрителям старше шести лет, вход свободный.

Проект был подготовлен учащимися театрального отделения учреждения. Основой для спектакля послужил вымышленный мир, навеянный мотивами и образами, связанными с путешествием юной героини, которая перемещается между реальностью и воображением. Юные исполнители пригласят зрителей в необыкновенное пространство, в котором фантазия преобладает над логикой, а каждое действие наполнено смыслом и чувственностью.

«Финник-2»

Продолжение популярного мультфильма можно посмотреть в ТЦ «Солнечный» (09:15, 10:05, 11:35, 12:55, 14:45, 16:40, 18:30), а также в ТРЦ «Проспект» (10:15, 12:30, 14:20, 16:30).

«Алиса в стране чудес»

Премьера проходит в ТЦ «Солнечный» (10:10, 12:20, 14:00, 15:20, 16:40, 17:30, 18:15, 21:00) и ТРЦ «Проспект» (10:15, 14:10, 18:20, 20:30).





Ноябрьск

24 — 26 октября

«Мир внутри нас»

В эти дни главным событием недели в Ноябрьске станет III Окружной инклюзивный творческий фестиваль «Мир внутри нас» в Центре досуга «Нефтяник» (корпус №1). Фестиваль организован для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В программе — мастер-классы, выставки, театральные и музыкальные выступления. Мероприятие направлено на поддержку творческого потенциала участников и формирование доступной образовательной среды. Вход свободный, возрастное ограничение — 6+. Начало — в 10:00.

25 — 29 октября

«Серафима»

В Дворце культуры и кино «Русь» состоится показ анимационного фильма «Серафима». Мероприятие рассчитано на зрителей старше шести лет, стоимость билетов начинается от 290 рублей.

Сюжет мультфильма рассказывает о мальчике Феде, который рано осиротел и был вынужден переехать из детского дома к своему дяде — одному из местных руководителей. Однажды, прогуливая уроки и оказавшись в лесу, Федя встречает девочку по имени Серафима. Она знакомит его с историей преподобного Серафима Саровского и раскрывает тайны святых мест его обители.

25 — 26 октября

«Кощей Бессмертный»

Во Дворце культуры и кино «Русь» проходит показ спектакля «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился». Мероприятие рекомендовано зрителям старше 6 лет. Стоимость билетов начинается от 400 рублей. Начало в 11:00.

«Финник-2»

Показы состоятся в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 в кинотеатре «Парксинема». Стоимость билетов начинается от 300 рублей.



