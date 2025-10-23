Логотип РИА URA.RU
Природа

В ЯНАО осталось 300 квот для охоты на бурого медведя

23 октября 2025 в 23:28
Заявления на разрешения принимаются через МФЦ, госуслуги и в офисах департамента

Фото: Илья Московец © URA.RU

На Ямале открыта выдача квот на добычу бурого медведя в общедоступных охотничьих угодьях до конца года. Об этом написали telegram-канале Департамента природных ресурсов ЯНАО.

«Департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО сообщает о наличии свободных квот на добычу бурого медведя в общедоступных охотничьих угодьях округа в период с 1 августа по 31 декабря 2025 года», — пишут в посте. Уточняется, что охотники могут получить разрешения на отстрел 300 особей.

Наибольшее количество квот выделено в Шурышкарском районе — 83 особи, а также в Пуровском — 69 и Тазовском — 59 особей. Заявления на получение разрешений принимаются через МФЦ, портал госуслуг и в офисах департамента в муниципалитетах.

Ранее URA.RU сообщало, что неподалеку от Ноябрьска (ЯНАО) охотники в лесу обнаружили следы медведя. Отпечатки на дороге обнаружены в 55 километрах от города.

