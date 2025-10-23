Политики ЯНАО стали наставниками для Героев СВО: кто кого обучает
В ЯНАО 33 ветерана СВО приступили к стажировкам в рамках программы «Герои Ямала»
В ЯНАО стартовал новый этап образовательной программы «Герои Ямала». С 21 октября 33 ветерана специальной военной операции приступили к стажировкам у 27 наставников. Среди них: все представители правительства, мэры, заместители мэров и депутаты. Подробнее о том, кто кого обучает — в материале URA.RU.
Правительство ЯНАО
Андрей Гаранин
Андрей Гаранин стал наставником Дмитрия Сирина и Андрея Шуваева
Днем 22 октября заместитель губернатора ЯНАО Андрей Гаранин провел первую встречу со своими стажерами-ветеранами СВО Дмитрием Сириным и Андреем Шуваевым, которые участвуют в региональной программе «Герои Ямала». Переговоры прошли в формате видеоконференцсвязи, что позволило быстро определить основные приоритеты предстоящей деятельности и обсудить первоочередные задачи.
В ходе беседы бойцы озвучили свои ожидания от участия в программе, поделились интересами и рассказали о своих профессиональных целях. Гаранин же, в свою очередь, представил опыт, который может быть полезен молодым специалистам, обозначил навыки, которые планируется развивать в ходе стажировки, а также обсудил с участниками возможные сценарии дальнейшего профессионального развития.
Сергей Климентьев
Сергей Климентьев стал наставником для двух Героев. Один из них - Денис Туровский
Заместитель губернатора ЯНАО и сопредседатель общественного совета программы «Герои Ямала» Сергей Климентьев выступил наставником для двух ветеранов СВО. Первая встреча в очном формате состоялась с одним из стажеров — Денисом Туровским — 22 октября в городе Ноябрьске.
Денис Туровский был призван в армию в сентябре 2022 года и проходил службу в должности командира взвода в подразделении «Росомаха». В марте 2023 года он получил серьезное ранение. За проявленные мужество и героизм он был награжден государственными наградами, включая медаль Жукова и медаль «За воинскую доблесть».
«Совместно с Денисом мы сформировали план работы на период стажировки, определили основные цели и приоритетные задачи. В ходе практики он познакомится с ключевыми направлениями работы департамента внутренней политики. Убежден, что приобретенные знания и опыт окажутся полезными для его дальнейшей профессиональной деятельности в Ноябрьске», — отметил Сергей Климентьев.
Александр Подорога
Александр Подорога стал наставником для Виктора Некрасова
Заместитель губернатора ЯНАО Александр Подорога назначен наставником участника СВО Виктора Некрасова. Днем 21 октября состоялась их рабочая встреча, в рамках которой куратор и стажер обсудили направления сотрудничества, определили цели и согласовали сроки прохождения стажировки.
Виктор Некрасов, добровольно отправившийся на фронт в 2022 году, получил тяжелое ранение, был удостоен ордена Мужества, а в настоящее время избран депутатом городской думы города Муравленко. Сейчас для него разработан индивидуальный график практики, который будет меняться по мере необходимости в процессе обучения.
Департаменты
Сергей Неустроев
Сергей Неустроев стал наставником Юрия Рымарчука
Еще одним участником программы «Герои Ямала» стал ветеран Юрий Рымарчук. Его куратором назначен директор департамента региональной безопасности Сергей Неустроев.
В рамках стажировки боец встретился с исполняющим обязанности директора департамента Ильей Ляном и ознакомился со структурой ведомства. Кроме того, он узнал ключевые направления его работы и специфику решения текущих задач.
Рымчук — салехардский боец, действующий офицер войск национальной гвардии. Он выполнял задачи в зоне СВО, занимаясь разведывательной и контрразведывательной деятельностью. Боевые заслуги ветерана отмечены медалью Жукова и ведомственными наградами.
Депутаты заксобрания
Иван Сакал
Иван Сакал стал наставником Максима Тихоненко
В заксобрании ЯНАО 21 октября приветствовали Максима Тихоненко — участника программы «Герои Ямала», который приступил к стажировке у депутата Ивана Сакала. С первых дней Максим начал знакомиться с основными направлениями деятельности парламента: он уже принял участие в заседании комитета по социальной политике, получив возможность ознакомиться с процессом принятия решений, оказывающих прямое воздействие на качество жизни жителей региона, а также заседании самого регионального парламента.
В рамках адаптации к работе, Тихоненко стал слушателем обучающего семинара для помощников депутатов, что позволит ему глубже понять внутренние механизмы деятельности парламента. Впереди у стажера большой путь ознакомления с законотворческой деятельностью.
«Но самая главная и радостная новость последнего часа — не о работе. Пока Максим Юрьевич находился на семинаре, у него родилась дочь! Желаю здоровья маме и малышке, и пусть в доме нашего героя всегда царят счастье и любовь!» — написал Сакал в своем telegram-канале.
Тихоненко имеет серьезный боевой опыт в рядах ЧВК «Вагнер». В ходе СВО он получил ранение и заслужил награды, включая медаль «За отвагу» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени степени. Вернувшись на Ямал, боец посвятил себя воспитанию молодежи и сегодня возглавляет патриотическое движение «ЛИСА» в Центре детского творчества в Аксарке.
Наталия Фиголь
Наталия Фиголь стала наставником Александра Шлюшинского
Депутат заксо Наталия Фиголь, ставшая наставником ветерана СВО Александра Шлюшинского, лично знакома с ним на протяжении многих лет. Они встретились, работая в направлении сохранения исторической памяти и развития патриотического воспитания молодежи. Теперь же парламентарий стала куратором бойца в рамках программы «Герои Ямала».
В ходе встречи 22 октября они обсудили основные векторы сотрудничества, а также ближайшие мероприятия, в которых Шлюшинский уже принял участие. Среди них — заседания профильных комитетов, обучающие семинары для сотрудников аппарата заксобрания и различные патриотические акции, ориентированные на молодое поколение.
Шлюшинский является ветераном специальной военной операции, членом Общественной палаты ЯНАО и кандидатом исторических наук. Он обладает рядом государственных и региональных наград за служебные и гражданско-патриотические заслуги.
«Я готова передать собственные профессиональные знания и навыки, а также заинтересована познакомиться с успешными практиками, которые Александр Владимирович реализовал в своей профессиональной деятельности. Уверена, что такое взаимодействие будет полезно обеим сторонам», — написала Фиголь в своем telegram-канале.
Сергей Ямкин
Сергей Ямкин стал наставником Родиона Пуйко
Председатель законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин стал наставником участника СВО Родиона Пуйко. Родион отправился в зону специальной военной операции добровольцем, начав службу на должности старшего стрелка. В ходе выполнения боевых задач он проявил мужество, решительность и неоднократно демонстрировал пример подлинного героизма, благодаря чему был назначен командиром штурмового взвода.
За свои боевые заслуги житель региона был удостоен ряда государственных наград, включая Орден Мужества, медаль «За отвагу» и Георгиевский крест IV степени — знак отличия ордена Святого Георгия.
«Совместно с Родионом мы обсудили его стажировку в Законодательном собрании округа. Уверен, что профессиональные навыки, приобретенные в ходе работы над законами, позволят ему реализовать себя и принести пользу родному Ямалу. Желаю Родиону успешного прохождения стажировки. Для меня большая честь выступать его наставником», — написал Ямкин в своем telegram-канале.
Мэры
Кирилл Трапезников
Кирилл Трапезников стал наставником Андрея Выставкина
Глава Пуровского района Кирилл Трапезников стал наставником ветерана СВО Андрея Выставкина. Он является единственным участником проекта «Герои Ямала» из этого района. Совместная работа мужчин стартует 24 октября. Она начнется с выездного совещания на объектах из сферы ЖКХ, которая интересна бойцу. «Полностью погружу его в этот процесс и в целом в систему администрации», — написал Трапезников в своем telegram-канале.
Андрей Выставкин — участник спецоперации с позывным Воробей — отправился на фронт добровольцем с первых дней мобилизации и с честью выполнил свой воинский долг, получив серьезное ранение. Он был удостоен ордена Мужества и ряда государственных наград за проявленный героизм. После демобилизации ветеран возглавил Центр патриотического воспитания, где организовал работу с детьми и молодежью, а также развил направление по разработке датчиков целей для военнослужащих на фронте.
Елена Молдован
Елена Молдован стала наставником Анастасии Бозылевоой
Елена Молдован назначена наставником ветерана СВО Анастасии Бозылевой. В период прохождения практики она ознакомится с устройством органов государственной власти, основными направлениями их деятельности и коллективом администрации Муравленко. В активе участницы — высшее образование и опыт работы в правоохранительных органах города и ДНР. Основными задачами для нее станут развитие профессиональных компетенций, а также постановка карьерных целей и построении успешной профессиональной траектории.
