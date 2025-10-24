Логотип РИА URA.RU
Общество

Транспорт

Борт рейса из Москвы в Салехард не смог совершить посадку из-за сильного тумана

24 октября 2025 в 10:42
Самолет не смог приземлиться в Салехарде из-за сильного тумана

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Сложные погодные условия помешали пассажирскому самолету Sukhoi Superjet 100 ямальской авиакомпании совершить посадку в Салехарде. Борт летел из Москвы и вынужден был сесть в Надыме (ЯНАО), сообщил URA.RU читатель.

«Самолет до Салехарда опять в Надыме сел. Из Москвы (Домодедово) вылетел в 3:15 в Салехард. Кружили минут 40 над Салехардом, так и не смогли сесть из-за тумана и полетели в Надым», — рассказал агентству пассажир рейса «Ямал YC 32». Агентство направило уточняющий запрос в аэропорт Салехарда.

Ранее из-за тумана в Салехарде уже возникали проблемы с посадкой самолетов: пассажиры рейса Екатеринбург — Салехард авиакомпании «Ямал» более семи часов провели в аэропорту Надыма, ожидая улучшения погодных условий. Тогда самолет также был перенаправлен в Надым, где пассажиры оставались на борту до получения информации о возможном вылете.

