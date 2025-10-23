В Новом Уренгое перекроют улицу Мира на 10 дней

Для объезда можно использовать улицы 70-летия Октября, Западную магистраль и Дружбы Народов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) с 23 октября по 2 ноября 2025 года будет полностью закрыта дорога для движения транспорта на улице Мира. Ограничение связано с работами по прокладке сетей водоотведения. Об этом сообщили в telegram-канале «Городское хозяйство. НУР».

«В связи с проведением работ по прокладке наружных сетей водоотведения будет временно ограничено движение транспорта. Закрывается для движения улица Мира на участке от улицы имени Игоря Подовжнего до улицы Окружной», — пишут в посте.

Водителям рекомендуется использовать для объезда улицы 70-летия Октября, Западную магистраль и Дружбы Народов. Общественный транспорт маршрутов № 1, 4, 7, 8, 24, 25 будет ходить по измененным схемам, с которыми можно ознакомиться на сайте МУПАТ.

