Дом участника СВО на Ямале отремонтировали после вмешательства Генпрокуратуры

Дом нуждался в ремонте с 2013 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В селе Харсаим (Приуральский район, ЯНАО) строители выполнили капитальный ремонт дома, в котором проживает семья участника специальной военной операции. За реконструкцию местные власти взялись только после личного вмешательства представителя Генеральной прокуратуры России.

«По итогам личного приема, состоявшегося в апреле этого года, заместитель Генпрокурора России Сергей Зайцев взял под личный контроль обращение участника специальной военной операции с Ямала. Его семье в 2016 по договору социального найма предоставлен жилой дом в селе Харсаим, крыша которого во время осадков протекала», — сообщили URA.RU в генпрокуратуре.

По данным прокурорской проверки, отремонтировать дом необходимо было еще в 2013 году, но этого не сделали. «Прокурор внес представление главе Приуральского района, по итогам которого были проведены необходимые восстановительные мероприятия», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Продолжение после рекламы