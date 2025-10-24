После поражения от «Бурана» ямальские хоккеисты намерены взять реванш
Реванш пройдет 24 октября на арене «Динамо» в Москве
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Хоккейная команда «Факел Ямал» из Нового Уренгоя (ЯНАО) уступила московскому «Бурану» в первой очной встрече команд в рамках первенства Молодежного турнира по хоккею (МХЛ). Матч завершился со счетом 5:2 в пользу москвичей. Об этом рассказали в telegram-канале ямальской команды.
«Завтра будет новый день и новый матч, где со свежими силами постараемся взять реванш!» — пишут в сообщении. В комментариях под постом болельщики поддерживают команду и просят не переживать.
Второй матч между командами состоится 24 октября на арене Академии спорта «Динамо» в Москве. В telegram-канале команды пообещали, что со свежими силами постараются взять реванш в следующей игре.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе своей рабочей поездки посетил стройку «Факел Арены». Там, в качестве благодарности за участие в развитии спортивной жизни Ямала, главе региона подарили именную футболку мини-футбольного клуба «Факел Ямал».
