После поражения от «Бурана» ямальские хоккеисты намерены взять реванш

Хоккейная команда «Факел Ямал» из Нового Уренгоя (ЯНАО) уступила московскому «Бурану» в первой очной встрече команд в рамках первенства Молодежного турнира по хоккею (МХЛ). Матч завершился со счетом 5:2 в пользу москвичей. Об этом рассказали в telegram-канале ямальской команды.

«Завтра будет новый день и новый матч, где со свежими силами постараемся взять реванш!» — пишут в сообщении. В комментариях под постом болельщики поддерживают команду и просят не переживать.

Второй матч между командами состоится 24 октября на арене Академии спорта «Динамо» в Москве. В telegram-канале команды пообещали, что со свежими силами постараются взять реванш в следующей игре.

