Что вытворяют: рост криминала среди детей на Ямале вызывает тревогу у правоохранителей
Детская преступность растет на Ямале
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
За девять месяцев 2025 года на Ямале несовершеннолетние совершили более 800 преступлений. Это больше, чем за весь прошлый год, отметили в окружной прокуратуре в ходе межведомственного совещания. Окружной прокурор Дмитрий Конош назвал причины тревожной тенденции.
«Всего прокурорами автономного округа выявлено более 800 нарушений закона, принесено более 300 актов прокурорского реагирования, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено более 140 должностных лиц», — говорится в релизе, подготовленном надзорным органом по итогам совещания, посвященного вопросам предупреждения подростковой преступности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как отметил прокурор округа Дмитрий Конош, по итогам девяти месяцев 2025 года число преступлений, совершенных несовершеннолетними в регионе, уже достигло уровня за весь 2024 год. По мнению прокурора, к росту подростковой преступности привели существенные упущения в организации профилактической работы комиссиями по делам несовершеннолетних, органами образования и территориальными подразделениями полиции.
Дмитрий Конош подчеркнул необходимость усиления контроля и межведомственного взаимодействия между образовательными организациями, комиссией по делам несовершеннолетних, полицией и социальными службами. По результатам совещания профильным ведомствам поручено доработать комплекс мер по профилактике, а также устранить уже выявленные недостатки в работе с подростками и семьями, находящимися в группе риска.
В конце сентября 2025 года в Салехарде 21-летняя девушка предложила двум малолетним приятельницам проучить знакомую, которую она невзлюбила. Девочку 15 лет пригласили в гости, а затем начали бить. Сломали ей нос, наставили синяков по всему телу. В обзорном материале агентство URA.RU вспоминало наиболее громкие происшествия в 2024 — 2025 годах, связанные с агрессией подростков, а также теракты с их участием.
- Ольга24 октября 2025 10:51А, что же в этой схеме нет родителей? Органы системы профилактики несут ответственность за воспитанных родителями чадушек.