Что вытворяют: рост криминала среди детей на Ямале вызывает тревогу у правоохранителей

Детская преступность растет на Ямале Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

За девять месяцев 2025 года на Ямале несовершеннолетние совершили более 800 преступлений. Это больше, чем за весь прошлый год, отметили в окружной прокуратуре в ходе межведомственного совещания. Окружной прокурор Дмитрий Конош назвал причины тревожной тенденции.

«Всего прокурорами автономного округа выявлено более 800 нарушений закона, принесено более 300 актов прокурорского реагирования, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено более 140 должностных лиц», — говорится в релизе, подготовленном надзорным органом по итогам совещания, посвященного вопросам предупреждения подростковой преступности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как отметил прокурор округа Дмитрий Конош, по итогам девяти месяцев 2025 года число преступлений, совершенных несовершеннолетними в регионе, уже достигло уровня за весь 2024 год. По мнению прокурора, к росту подростковой преступности привели существенные упущения в организации профилактической работы комиссиями по делам несовершеннолетних, органами образования и территориальными подразделениями полиции.

Продолжение после рекламы

Дмитрий Конош подчеркнул необходимость усиления контроля и межведомственного взаимодействия между образовательными организациями, комиссией по делам несовершеннолетних, полицией и социальными службами. По результатам совещания профильным ведомствам поручено доработать комплекс мер по профилактике, а также устранить уже выявленные недостатки в работе с подростками и семьями, находящимися в группе риска.