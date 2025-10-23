Льготы многодетным семьям останутся неизменными в ЯНАО и при дефиците бюджета. Видео
Глава ЯНАО Артюхов считает, что семья - главное
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов считает, что проблемы рождаемости присутствуют в голове, главное решение принимают папа и мама. Вместе с тем, у региональных властей есть все стимулы для повышения демографии в стране, сообщает корреспондент URA.RU.
«Что касается поддержки семей — эти статьи расхода остаются неизменными. Но главное решение — оно в голове, решение об увеличении семьи принимают папа и мама», — рассказал Дмитрий Артюхов корреспонденту URA.RU, после участия в Совете при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.
При принятии окружного бюджета, поддержка многодетных семей на Ямале останется неизменной. Про многодетные семьи сообщается в СМИ, кроме того, используются различные методы увеличения демографии — в том числе и создание муралов с правильным посылом. В округе уделяют особое внимание хорошим, крепким семьям.
