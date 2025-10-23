Логотип РИА URA.RU
Льготы многодетным семьям останутся неизменными в ЯНАО и при дефиците бюджета. Видео

На Ямале большое значение уделяется многодетным семьям
23 октября 2025 в 23:26
Глава ЯНАО Артюхов считает, что семья - главное

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов считает, что проблемы рождаемости присутствуют в голове, главное решение принимают папа и мама. Вместе с тем, у региональных властей есть все стимулы для повышения демографии в стране, сообщает корреспондент URA.RU.

«Что касается поддержки семей — эти статьи расхода остаются неизменными. Но главное решение — оно в голове, решение об увеличении семьи принимают папа и мама», — рассказал Дмитрий Артюхов корреспонденту URA.RU, после участия в Совете при президенте  РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

При принятии окружного бюджета, поддержка многодетных семей на Ямале останется неизменной. Про многодетные семьи сообщается в СМИ, кроме того, используются различные методы увеличения демографии — в том числе и создание муралов с правильным посылом. В округе уделяют особое внимание хорошим, крепким семьям. 

