Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

В ЯНАО мужчина зарегистрировал у себя трех человек и лишился 100 тысяч рублей

Житель Муравленко фиктивно прописал трех человек
24 октября 2025 в 09:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Фиктивная прописка закончилась судимостью и штрафом

Фиктивная прописка закончилась судимостью и штрафом

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Муравленко местного жителя признали виновным в фиктивной постановке на учет граждан по месту пребывания. Об итогах рассмотрения уголовного дела в суде сообщили в окружной прокуратуре. 

«Установлено, что мужчина, не намереваясь предоставлять жилое помещение для проживания трем гражданам, дал согласие на их регистрацию по месту пребывания в его жилом помещении», — говорится в релизе, опубликованном на сайте надзорного ведомства. По решению суда ему назначен штраф в 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. 

Ранее салехардец фиктивно прописал в своей квартире троих детей-иностранцев и их отца. И также получил штраф в размере 100 тысяч рублей. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал