В ЯНАО мужчина зарегистрировал у себя трех человек и лишился 100 тысяч рублей
Фиктивная прописка закончилась судимостью и штрафом
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Муравленко местного жителя признали виновным в фиктивной постановке на учет граждан по месту пребывания. Об итогах рассмотрения уголовного дела в суде сообщили в окружной прокуратуре.
«Установлено, что мужчина, не намереваясь предоставлять жилое помещение для проживания трем гражданам, дал согласие на их регистрацию по месту пребывания в его жилом помещении», — говорится в релизе, опубликованном на сайте надзорного ведомства. По решению суда ему назначен штраф в 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее салехардец фиктивно прописал в своей квартире троих детей-иностранцев и их отца. И также получил штраф в размере 100 тысяч рублей.
