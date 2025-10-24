В ЯНАО мужчина зарегистрировал у себя трех человек и лишился 100 тысяч рублей

В Муравленко местного жителя признали виновным в фиктивной постановке на учет граждан по месту пребывания. Об итогах рассмотрения уголовного дела в суде сообщили в окружной прокуратуре.

«Установлено, что мужчина, не намереваясь предоставлять жилое помещение для проживания трем гражданам, дал согласие на их регистрацию по месту пребывания в его жилом помещении», — говорится в релизе, опубликованном на сайте надзорного ведомства. По решению суда ему назначен штраф в 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.