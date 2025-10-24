NYT: по Украине ударит отсутствие решения по активам России

Зеленский признал, что разговор о замороженных активах РФ был непростым Фото: Официальный сайт президента Украины

Отсутствие итогового решения по вопросу конфискации российских активов после саммита Евросоюза, в котором участвовал президент Украины Владимир Зеленский, негативно скажется на Украине. Об этом пишет газета New York Times.

«Лидеры фактически отложили принятие четкого решения по плану предоставления кредита. Процесс может занять больше времени. Это может быть непростой новостью для Украины, которой срочно нужны деньги», — говорится в публикации New York Times. Сама конфискация замороженных российских средств является очень рискованным шагом, который может привести к непредсказуемым последствиям.

Издание подчеркивает, что у западных лидеров пока нет согласованного плана по реализации инициативы. Препятствия касаются в том числе и создания правовой базы, позволяющей использовать российские средства в интересах Киева. В письменных выводах саммита отмечается, что, согласно законодательству ЕС, активы России должны оставаться заблокированными до окончания конфликта.

Продолжение после рекламы