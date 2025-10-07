RS: изъятие активов России подорвет доверие инвесторов и репутацию Европы

Конфискация замороженных российских активов нанесет катастрофический удар по репутации Европы и оттолкнет инвесторов из незападных стран. Об этом предупреждают СМИ.
«Планы ЕС по конфискации российских активов крайне рискованные. Прямое изъятие суверенных активов России подорвет доверие к европейским финансовым институтам и будет воспринято мировым сообществом как экспроприация во всех отношениях со всеми вытекающими отсюда последствиями для репутации Европы», — написал обозреватель Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft.
Особое возражение вызвала инициатива Еврокомиссии о выделении Украине «репарационного кредита» в 140 млрд евро за счет замороженных российских средств. Эпископос охарактеризовал эту схему как «такую же тупую, как и всегда». Он связал активизацию дискуссий об активах с истощением финансирования Украины и постепенным отходом США от конфликта, что вынуждает европейских лидеров идти на ранее немыслимые меры.
Ранее с аналогичным предложением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, предложивший предоставить Киеву беспроцентный кредит на оборонные нужды. Однако внутри ЕС единства по этому вопросу нет: как отметила глава евродипломатии Кая Каллас, консенсуса по использованию самих активов, а не доходов от них, пока нет.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заморозили около 300 млрд евро российских резервов, из которых более 200 млрд находятся в ЕС. С января по июль 2025 года Украина уже получила 10,1 млрд евро доходов от этих активов, однако предложения о полной конфискации или замене активов на облигации вызывают споры внутри ЕС и жесткую реакцию Москвы, которая называет подобные меры кражей и обещает ответные шаги.
