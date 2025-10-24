Ребенка экстренно госпитализировали, а потом отправили в Москву Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге двухлетний мальчик во время обеда поперхнулся супом и начал задыхаться. Ребенка экстренно доставили в больницу, где он провел почти две недели на ИВЛ, а через месяц ему внезапно стало хуже, и его отправили в Москву, рассказали в пресс-службе областного минздрава.

«Мальчик во время еды поперхнулся супом, комок пищи попал в легкие и бронхи, ребенок стал задыхаться и синеть. На вызов приехала бригада скорой. По пути в Областную детскую клиническую больницу сатурация у малыша снизилась до 35%, и медики экстренно провели интубацию, подключив пациента к ИВЛ», — пояснили в ведомстве.

После того как дыхательные пути ребенка освободили, ребенок провел на ИВЛ еще 12 суток — у него диагностировали двухсторонний пневмоторакс. Вскоре мальчика отправили домой, но через месяц у него нашли двухстороннее поражение легких. Малыша положили в инфекционное отделение горбольницы №40.

По словам замглавврача ГКБ №40 по инфекционной службе Анны Овчинниковой, ребенок заболел на фоне ослабления организма, так как он еще не полностью восстановился. В связи с тяжелым заболеванием пациента доставили в Москву на лечение в Национальный медико-хирургический центр им. Пирогова.

В день перелета аэропорты Москвы принимали рейсы с задержкой, поэтому мальчик ждал посадки в медпункте Кольцово. Ребенка перевезли благополучно. В столице его обследовали и лечили три недели, после чего его поставили на учет в местной клинике и отправили домой. В следующий раз в столице на консультацию его ждут в декабре.