Мошенники начали угрожать россиянам статьей за раскрытие данных

24 октября 2025 в 10:43
Мошенники пугают россиян тюрьмой за «слив» данных

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России зафиксирован новый способ обмана граждан — мошенники угрожают россиянам уголовной ответственностью за «раскрытие своих персональных данных». Про новую схему рассказал директор продукта «Защитник» оператора МТС Андрей Бийчук. По его словам, угрозы статьей — это лишь одна из фаз сложной многоходовой аферы, построенной на запугивании и выманивании денег у населения.

«Сначала человеку звонит якобы сотрудник пенсионного фонда и просит сверить паспортные данные. Через некоторое время звонят лжеправоохранители и пугают уголовной статьей за раскрытие информации. При этом они говорят, что цель — не обвинить, а защитить, но потребуется внести определенную сумму для получения статуса пострадавшего», — рассказал директор «Защитника» МТС, объясняя механизм работы киберпреступников. Его слова передает ТАСС.

Источник также уточнил, что после серии убедительных разговоров жертве рассылают подробную инструкцию по снятию и передаче наличных. Деньги просят обналичивать под видом «оформления декларации», а затем передать курьеру.

В компании отметили, что мошенники применяют высокий уровень психологического давления, контролируя действия жертвы на каждом этапе общения. Специалисты рекомендуют сохранять бдительность и не передавать личные данные по телефону посторонним лицам, а при попытках вымогательства обращаться в полицию или к оператору связи.

