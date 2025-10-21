Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Знаменитости

Бузова экстренно обратилась к подписчикам в слезах из-за мошенников

22 октября 2025 в 01:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Бузова предупредила фанатов, что мошенники завладели ее аккаунтом

Бузова предупредила фанатов, что мошенники завладели ее аккаунтом

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Популярная ведущая и певица Ольга Бузова экстренно обратилась к подписчиками. В слезах она сообщила, что ее взломали мошенники, которые наверняка попытаются выманить деньги у ее фанатов. Об этом сообщается в соцсетях.

«Меня взломали. Страница сейчас мне недоступна. Все фото и видео в сторис выставляю не я. Не переходите ни по каким ссылкам. Я еще и взлетаю в слезах», — обратилась к фанатам Бузова через одну из соцсетей.

Ранее Ольга Бузова неоднократно делилась с подписчиками своими переживаниями и признавалась, что не обращается к психологам, предпочитая опираться на поддержку семьи и близких. После громких расставаний и личных кризисов артистка уже сталкивалась с эмоциональными трудностями, которые подробно обсуждала в соцсетях. Тогда Бузова просила фанатов быть осторожнее и поддерживать ее в непростых ситуациях.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал