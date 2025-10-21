Бузова экстренно обратилась к подписчикам в слезах из-за мошенников

Бузова предупредила фанатов, что мошенники завладели ее аккаунтом Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Популярная ведущая и певица Ольга Бузова экстренно обратилась к подписчиками. В слезах она сообщила, что ее взломали мошенники, которые наверняка попытаются выманить деньги у ее фанатов. Об этом сообщается в соцсетях.

«Меня взломали. Страница сейчас мне недоступна. Все фото и видео в сторис выставляю не я. Не переходите ни по каким ссылкам. Я еще и взлетаю в слезах», — обратилась к фанатам Бузова через одну из соцсетей.