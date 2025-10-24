В Тюменской области автоинспектор сливала данные ГИБДД

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего инспектора Госавтоинспекции УМВД. Ее подозревают в неправомерном доступе и передаче конфиденциальных данных из базы ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области.

«Следственным отделом по Калининскому АО г. Тюмени Следственного комитета РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ, в отношении бывшего государственного инспектора дорожной инспекции. По версии следствия, с ноября 2023 по июнь 2024 года она, находясь в служебном помещении Госавтоинспекции города, с помощью личного телефона передавала третьим лицам персональные данные граждан и сведения о транспортных средствах из официальной базы», — уточнили в пресс-службе регионального ведомства.