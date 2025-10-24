Жители ХМАО пожаловались на ужасное содержание кошек на выставке (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Сургуте Россельхознадзор провел внеплановую проверку выставки кошек и выписал сразу три штрафа ее владельцу, сообщили URA.RU в ведомстве. Жители жаловались, что животные находятся в ужасном состоянии, а в помещении стоит невыносимый запах.

«В отношении индивидуального предпринимателя проведена внеплановая проверка, по выявленным нарушениям он привлечен к административной ответственности в соответствии действующим законодательством», - рассказали URA.RU в Россельхознадзоре.

Предпринимателю выписали сразу три штрафа. Первый - за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. Нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пятнадцати тысяч рублей.

"Отвратительное местечко. Кошки как будто последний день живут. Запах резкий, сразу потекли слезы.... Невыносимо смотреть на животных", — сообщила одна из тех, кто побывал на выставке в ТРК "Вершина Югры" в Сургуте.