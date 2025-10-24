Уголовное дело о теракте возбудили после атаки ВСУ по Красногорску

Уголовное дело по факту теракта возбуждено Следственным комитетом России после атаки беспилотного летательного аппарата по жилому дому в городе Красногорске Московской области 24 октября. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает пресс-служба СК РФ.

«Главным следственным управлением СК России по факту атак украинских боевиков на Белгородскую и Московскую области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. „а,в “ ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Подчеркивается, что в ходе следствия будут установлены детали и виновники произошедшего.

По информации следствия, вечером 23 октября дроны нанесли удары по Белгороду и ряду населенных пунктов региона. В результате атак ранения получили более двух десятков мирных жителей, среди них дети и подростки. В случае с Красногорском, по оперативным данным, беспилотник попал в многоквартирный дом, что привело к травмам у пятерых человек. Следственные действия и сбор доказательств продолжаются.