В Тюмени продлят одну из самых длинных городских магистралей
Мельникайте также продлят и в другую сторону — до улицы Щербакова
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени улицу Мельникайте продлят в сторону Червишевского тракта. Дорога будет четырехполосной, длина нового участка составит километр. Об этом URA.RU рассказали в главном управлении строительства региона. Проект Мельникайте разрабатывают.
«Планы по продлению улицы Мельникайте в Тюмени в сторону Червишевского тракта действительно есть. Предполагается строительство четырехполосной дороги (по две полосы в каждую стороны) протяженностью 1,04 километра. Проектная документация находится в разработке», — сообщили в ГУС.
Ранее URA.RU писало, что Мельникайте также продлят и в другую сторону — до улицы Щербакова. Дорогу начнут строить в 2027 году. На работы потратят свыше 3,3 миллиарда рублей.
