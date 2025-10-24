В Тюмени продлят одну из самых длинных городских магистралей

Мельникайте также продлят и в другую сторону — до улицы Щербакова Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени улицу Мельникайте продлят в сторону Червишевского тракта. Дорога будет четырехполосной, длина нового участка составит километр. Об этом URA.RU рассказали в главном управлении строительства региона. Проект Мельникайте разрабатывают.

«Планы по продлению улицы Мельникайте в Тюмени в сторону Червишевского тракта действительно есть. Предполагается строительство четырехполосной дороги (по две полосы в каждую стороны) протяженностью 1,04 километра. Проектная документация находится в разработке», — сообщили в ГУС.