Лавров предупредил, что страны НАТО и ЕС снова сплотились против России
Сергей Лавров отметил, что Запад снова пытается нанести поражение России
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Подавляющее большинство государств Запада объединились с целью нанести стратегическое поражение России, ведя против нее военные действия, используя Украину. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Почти все члены Евросоюза и НАТО опять сплотились для нанесения стратегического поражения нашей стране, развязав против России конфликт через нацистский режим, который был незаконно приведен к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года» , — заявил Лавров. Его слова прозвучали в ходе церемонии открытия VIII Глобального форума молодых дипломатов.
Лавров напомнил, что в годы Второй мировой войны Россия внесла решающий вклад в разгром нацистской Германии, под знаменами которой тогда объединилась практически вся Европа. По его словам, об этих исторических событиях важно помнить и сегодня.
Глава МИД России добавил, что как один из постоянных членов Совета Безопасности ООН и крупнейшая евразийская держава, Россия полностью осознает свою особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Лавров также отметил, что российская сторона продолжает прилагать энергичные усилия для построения более справедливого миропорядка, основанного на положениях Устава ООН и учитывающего все многообразие культур и цивилизаций современного мира.
