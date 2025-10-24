Лавров предупредил, что страны НАТО и ЕС снова сплотились против России

Сергей Лавров отметил, что Запад снова пытается нанести поражение России Фото: Роман Наумов © URA.RU

Подавляющее большинство государств Запада объединились с целью нанести стратегическое поражение России, ведя против нее военные действия, используя Украину. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Почти все члены Евросоюза и НАТО опять сплотились для нанесения стратегического поражения нашей стране, развязав против России конфликт через нацистский режим, который был незаконно приведен к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года» , — заявил Лавров. Его слова прозвучали в ходе церемонии открытия VIII Глобального форума молодых дипломатов.

Лавров напомнил, что в годы Второй мировой войны Россия внесла решающий вклад в разгром нацистской Германии, под знаменами которой тогда объединилась практически вся Европа. По его словам, об этих исторических событиях важно помнить и сегодня.

