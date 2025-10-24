Логотип РИА URA.RU
Общество

В Тюменской области взлетели цены на лекарства

В Тюменской области цены на лекарства выросли почти на 11%
24 октября 2025 в 15:06
Лекарства подорожали на 10,9%

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области цены на лекарства выросли почти на 11% по сравнению с декабрем 2024 года. Такими данными поделились аналитики Тюменьстата.

«На конец сентября 2025 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в Тюменской области увеличились в среднем на 4,4% (по России — на 4,3%). Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров отмечалось повышение цен на медикаменты (на 10,9%)», — говорится в отчете.

Среди продуктов сильнее всего подорожал хлеб — рост составил 15,4%. Сильнее всего цены опустились на яйца — 19,2%, и овощи — 17,8%.

