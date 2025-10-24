В Тюменской области взлетели цены на лекарства
Лекарства подорожали на 10,9%
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Тюменской области цены на лекарства выросли почти на 11% по сравнению с декабрем 2024 года. Такими данными поделились аналитики Тюменьстата.
«На конец сентября 2025 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в Тюменской области увеличились в среднем на 4,4% (по России — на 4,3%). Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров отмечалось повышение цен на медикаменты (на 10,9%)», — говорится в отчете.
Среди продуктов сильнее всего подорожал хлеб — рост составил 15,4%. Сильнее всего цены опустились на яйца — 19,2%, и овощи — 17,8%.
