В Тюменской области взлетели цены на лекарства

В Тюменской области цены на лекарства выросли почти на 11% по сравнению с декабрем 2024 года. Такими данными поделились аналитики Тюменьстата.

«На конец сентября 2025 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в Тюменской области увеличились в среднем на 4,4% (по России — на 4,3%). Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров отмечалось повышение цен на медикаменты (на 10,9%)», — говорится в отчете.