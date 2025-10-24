Чудо-юдо рыба-кит стала реальной: как выглядит новый бульвар в Тюмени по мотивам сказок. Фоторепортаж
В Тюмени открыли новый бульвар, вдохновленный сказками Петра Ершова
24 октября 2025 в 17:05
Работы на бульваре начались в марте
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Тюмени в Зареке официально открыли бульвар Петра Ершова, вдохновленный сказкой поэта-земляка «Конек Горбунок». Главным элементом локации стала огромная скульптура рыбы-кита. Как выглядит новое место для прогулок — в фоторепортаже URA.RU.
1/9
Проект бульвара, посвященного творчеству тюменского поэта, выбрали сами тюменцы. Голосование прошло еще в 2024 году, а в этом приступили к благоустройству.
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
