В Тюмени на аукционе продали два старинных особняка

Здания восстановят к 2029 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени на аукционе были реализованы два деревянных дома на улице Камышинской, признанных объектами культурного наследия регионального значения. Об этом стало известно из данных, опубликованных на портале ГИС «Торги». На торгах были проданы «Дом В.Ф. Аверкиева» (на пересечении улиц Камышинской и Орловской) и еще одно жилое двухэтажное здание — оба строения отмечены как памятники архитектуры.

«Нежилое здание, являющееся объектом культурного наследия регионального значения „Дом В.Ф. Аверкиева“, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Камышинская, д. 24. Объект культурного наследия относится к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии. Начальная цена — 1 рубль. Итоговая цена — 5 851 052 рублей», — такая информация указана на сайте ГИС «Торги».

Победителем признано ООО «Городище», зарегистрированное за неделю до окончания подачи заявок на участие в торгах. Второй лот — двухэтажный памятник деревянного зодчества — выкупил тюменский предприниматель Матвей Корчагин за 2,9 млн рублей.

