Тюменские строители ухаживают за семьей собак, которые нашли укрытие в бетонной трубе
Всего собак семь — две взрослые и пять щенков
Фото: Илья Московец © URA.RU
Тюменские строители «выхаживают» семью из семи собак, которые живут в бетонной трубе вблизи стройплощадки. Об этом рассказали местные волонтеры в своих социальных сетях.
«Помогите, пожалуйста, спасти семейство собачье! Случайно увидела на нашей строительной площадке, что находится в Березняках у леса. Пока ребята делают дорогу, они их подкармливают», — отмечено в сообществе «КОТиПЕС».
Всего у мамы-собачки пять щенков. Они сейчас живут в бетонной трубе, которая стала им укрытием. На вид щенкам, по заверениям очевидцев, примерно месяц. За выводком присматривает и отец семейства.
Животные не собираются уходить из своего жилища. А рабочие, которые на данный момент проводят работы по прокладке дороги, подкармливают животных.
