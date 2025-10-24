Тюменские строители ухаживают за семьей собак, которые нашли укрытие в бетонной трубе

Всего собак семь — две взрослые и пять щенков Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменские строители «выхаживают» семью из семи собак, которые живут в бетонной трубе вблизи стройплощадки. Об этом рассказали местные волонтеры в своих социальных сетях.

«Помогите, пожалуйста, спасти семейство собачье! Случайно увидела на нашей строительной площадке, что находится в Березняках у леса. Пока ребята делают дорогу, они их подкармливают», — отмечено в сообществе «КОТиПЕС».

Всего у мамы-собачки пять щенков. Они сейчас живут в бетонной трубе, которая стала им укрытием. На вид щенкам, по заверениям очевидцев, примерно месяц. За выводком присматривает и отец семейства.

Продолжение после рекламы

Животные не собираются уходить из своего жилища. А рабочие, которые на данный момент проводят работы по прокладке дороги, подкармливают животных.