Синоптики назвали дату «замерзания» Туры в Тюмени

Уровень воды в Туре на конец сентября опустился до отметки -26 см Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени ледообразование на реке Тура ожидается с 4 по 6 ноября. Об этом URA.RU сообщили в Тюменском ЦГМС — филиале ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

«По многолетним данным на реке Тура на участке реки от города Туринск (Туринский район, Свердловская область) до устья реки Тура (Ярковский район, Тюменская область) начало ледообразования (появление плавучего льда) в среднем происходит с 4 по 6 ноября. В период замерзания на реках образуются следующие ледовые явления — забереги, снежура, зажор льда, ледяная перемычка и осенний ледоход», — сообщили в Тюменском ЦГМС.