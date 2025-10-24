В Тюмени четвертые сутки ищут пропавшую женщину
Женщина во время пропажи была в синей куртке
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюмени 20 октября пропала Анна Соколовская. Информацию о поиске разместили сотрудники центра «ТюменьРегионСпас».
«Пропал человек! Анна Соколовская, 48 лет. С 20 октября ее местонахождение неизвестно», — указано в ориентировке.
Женщина была одета в синюю лакированную куртку, черный спортивный костюм, бежевую шапку и кроссовки. Особые приметы — рост 150 сантиметров, волосы — светлые, глаза — голубые.
