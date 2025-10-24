Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Тюмени четвертые сутки ищут пропавшую женщину

24 октября 2025 в 17:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Женщина во время пропажи была в синей куртке

Женщина во время пропажи была в синей куртке

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени 20 октября пропала Анна Соколовская. Информацию о поиске разместили сотрудники центра «ТюменьРегионСпас».

«Пропал человек! Анна Соколовская, 48 лет. С 20 октября ее местонахождение неизвестно», — указано в ориентировке.

Женщина была одета в синюю лакированную куртку, черный спортивный костюм, бежевую шапку и кроссовки. Особые приметы — рост 150 сантиметров, волосы — светлые, глаза — голубые.

Продолжение после рекламы

Ранее агентство писало о том, что в Ишиме по дороге на работу пропала 29-летняя девушка. Она вышла из дома в одних тапочках.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал