Тюменские слухи: Афанасьев заночевал в подвале

Пока в тюменском правительстве обсуждают стратегию губернатора Александра Моора на грядущие выборы, в горадминистрации дивятся на своего шефа Максима Афанасьева, который, во-первых, решил завести аватара, а во-вторых, внезапно заночевал в подвале. Оппозиция тем временем оседлала модную лошадку и дразнит власть, а силовики радуются тюменцам, которые взялись «стучать» на нарушителей и даже бить им морды. Также в свежих «Слухах»: кому помешала труба, что задумала красавица Яна Добровольская и почему Ишим погряз в грязи.

Моор решил поберечь людей

В политтусовке обсуждают стратегию, которую команда губернатора Александра Моора выбрала перед выборам в Государственную и областную думы в 2026. Инсайдеры рассказывают, что глава региона выдал действующим муниципальным главам кредит доверия, одобрив продление сроков большинству из них (этой осенью в регионе было необходимо переизбирать 22 мэра). «То, что большинство сохранили посты, говорит о том, что Моора в целом устраивает, как ведутся дела на местах, и то как местные команды подготовят область к избирательной кампании. Впрочем, часть мэров в сентябре 2026 сможет сменить свои кресла на депутатские», — рассказывают источники.

Афанасьев удивил бойцов

В кулуарах тюменской мэрии обсуждают недавний визит шефа в ЛНР — мэр Максим Афанасьев вместе с депутатами Юрием Баранчуком и Андреем Голоусом возил гуманитарку в подшефный Краснодон. Поговаривают, что в ходе командировки на новые территории тюменцам приходилось отдыхать в спартанских условиях. «В один из дней короткий перерыв на сон им пришлось провести в укреплении прямо под землей. Все дело в безопасности — прилеты дронов там обычное дело. Говорят, бойцы не ожидали такого от иногородних чиновников», — обсуждают в коридорах мэрии.

У чиновников появятся цифровые замы

В коридорах тюменской власти шепчутся о грядущей «цифровой революции». Слухачи поговаривают, что у чиновников могут появиться виртуальные заместители, работающие в соцсетях. Разработки в этом направлении якобы ведутся полным ходом, и уже к концу 2026 года цифровые помощники выйдут на работу. «Первым испытает на себе эту новинку глава одного из департаментов», — делится источник. — Если эксперимент окажется успешным, цифровой заместитель в виде виртуального образа человека может появиться и у мэра города. Дальнейшее расширение штата цифровых чиновников пока под вопросом». Интересно, как будет выглядеть аватар Афанасьева?

Облдума решила сэкономить

В партийных кругах обсуждают судьбу ставки пятого вице-спикера, которую исконно занимал один из представителей оппозиции. На этом посту успели побывать либерал-демократы, а также коммунисты и справедливороссы. Прежде ходили слухи о том, что после ухода последнего «оппозиционного вице-спикера» от ЛДПР Владимира Сысоева в Госдуму должность унаследует его сопартиец, депутат облдумы Глеб Трубин. Однако теперь стало ясно, что этого не произойдет. «Посчитали, что вводить кого-то еще в состав заместителей председателя нецелесообразно, к тому же можно сэкономить. Трубин, по крайней мере, стал главой своей фракции вместо Сысоева. При этом не исключено, что следующий созыв регпарламента решит вернуть ставку», — обсуждают сплетники.

Власти косо смотрят на оппозицию

Введение во всем регионе средневзвешенной системы оценивания школьников стало предметом активной дискуссии не только в родительских чатах, но и в политических кругах. Поговаривают, будто власти региона недовольны тем, что оппозиция пытается набрать политических очков, подливая масла в огонь массовых недовольств. «Позиция чиновников четкая: новая система на пользу, серьезных рисков нет. Часть оппозиционных партий же использует ситуацию, озвучивая родительские жалобы, чтобы лишний раз покритиковать власть. В региональном центре такому раскладу не очень рады», — рассказывают сплетники.

Чиновнику предрекают большое будущее

В политтусовке посматривают за карьерой бывшего главы депспорта мэрии Тюмени Сергея Борисевича. Недавно чиновник возглавил стратегический Нижнетавдинский округ, а теперь оказался в числе участников федеральной «Школы мэров» в мастерской управления Сенеж. «В перспективе ему может светить руководство Тюменским районом или, например, Тобольском. Если, конечно, там освободятся места», — судачат наблюдатели.

Подрядчики опасаются связываться с правительством

В тюменском бизнесе в начале осени наметилась непонятная тенденция: крупные игроки стали избегать участия в госзакупках правительства. Дескать, сейчас, если речь идет о закупке стоимостью больше полумиллиона, желающих принять участие в конкурсе почти не находится. «Некоторые сорвиголовы все же рискуют. Но если внимательно изучить портал госзакупок, становится очевидно: в крупных торгах почти всегда по одному участнику. Не хотят рисковать: условия и техзадания часто весьма сложные, а 44-ФЗ слишком суров. Никому не хочется попасть в списки недобросовестных поставщиков, вот и сторонятся», — вполголоса рассуждают причастные к контрактной системе сплетники.

Тюменцы стали чаще сдавать пьяных водителей

Ходят слухи, что жители Тюмени стали чаще жаловаться в ГАИ на пьяных водителей, которых заметили на дорогах города. По словам слухмейкеров, иногда неравнодушные тюменцы даже сами их задерживают. «К счастью, у людей появилось понимание, что пьяницы могут спровоцировать серьезную аварию. И если еще лет десять назад водители, как правило, не сдавали силовикам нетрезвых собратьев, то сейчас — наоборот. И поймают сами, и ГАИ вызовут, и в морду дадут при сопротивлении, такие случаи тоже известны», — рассказывают слухачи.

Мигранты обижаются на тюменских силовиков

Поговаривают, что мигранты недовольны методами работы тюменских силовиков, которые в последние недели значительно усилили контроль за местами пребывания иностранцев. В том числе, с помощью квадрокоптеров. «Силовики стали действовать более уверенно и жестко. Что, естественно, не может не вызывать беспокойства у нелегалов. И это работает. Преступлений, совершенных мигрантами, стало значительно меньше, поскольку с нарушителями миграционного законодательства РФ силовики вообще долго не разговаривают. Поймали, оформили — и на Родину», — резюмируют слухачи.

В Тюмень возвращаются опасные спортзалы из 90-х

Говорят, в Тюмени вырос спрос на аренду подвальных помещений под небольшие спортзалы, которые были очень популярны в 90-х и начале нулевых. По словам слухмейкеров, это связано с тем, что тренировки в обычных фитнес-центрах многим не по карману. «Цены на занятия в фитнес-студиях неуклонно растут. А владельцы подвальных качалок берут за тренировки сравнительно небольшие деньги. Однако минусы тоже есть: у кустарных спортзалов, как правило, нет никаких документов. Медики там, естественно, тоже не дежурят. Так что люди ходят туда на свой страх и риск», — уверены слухмейкеры.

«Бомбилы» заработали на ограничении интернета

Знающие люди поговаривают, что в Тюмени активизировались «бомбилы». Причина — перебои с мобильным интернетом, из-за которых горожане несколько дней подряд не могли вызвать такси через приложения агрегаторов. «Еще лет десять назад „бомбилы“ каждый день дежурили на остановках — зарабатывали на людях, которые, например, опаздывали на работу. Сейчас история повторяется, снова начали дежурить там же. Перебои в работе мобильного интернета вносят в жизнь тюменцев коррективы», — считают слухачи.

Микрозастройщики хранят молчание

Застройщики, которые занимаются небольшими объемами индивидуального строительства, притихли в ожидании чуда. К середине осени, убеждены слухачи, у них накопилось столько неуверенности, что многие предпочли временно покинуть рынок. «Введение эскроу-счетов, высокая ключевая ставка, невозможность вовремя выполнить обязательства перед заказчиком — риски в ИЖС сейчас высоки как никогда. Если компания застраивает коттеджные поселки целыми кварталами, тут хоть как-то можно еще поймать баланс и не скатиться в убытки. А вот малые застройщики, которые занимаются точечным строительством, явно сейчас не в ударе», — устало вздыхают представители этой сферы бизнеса.

Промышленников пугают санкциями

В Тюмени беспокойство настигло даже самых устойчивых к провокациям представителей промышленности. Любители слухов докладывают: мол, по холдингам и корпорациям покатилась волна паники из-за санкций. «Как видим, в новые санкционные списки, кроме оборонки, все чаще попадают финансовые организации и нефтяные компании. Тенденция ясна: следом возьмутся за тех, кто эти сферы обслуживает. А в Тюмени каждый второй производственный цех выпускает то или иное для нефтегаза. Вот и паникуют — никому не хочется „влететь“ на ограничения», — шушукаются неравнодушные.

«Обезглавить» опорный вуз решили его сотрудники

Знающие шепчут, что сотрудники и студенты одного из университетов в Тюмени хотят лишить вуз «головы». Как говорят, учебное заведение переживает не лучшие времени. Все якобы из-за действий руководителя, который разделил сотрудников на «враждующие кланы» и инициирует увольнения профессионалов. В вузе создали инициативную группу, и теперь требуют увольнения главы учебного заведения. «Получится ли у них — неясно, да и проверок никаких не было», — усмехаются слухачи.

Водителей автобусов наказывают за неправильные цены...

Поговаривают, что перевозчики стали наказывать водителей автобусов за таблички со старыми ценами на проезд. Уже месяц как повысили стоимость, а некоторые маршрутки не спешат снимать недействующие прайсы. «Да что там, у некоторых висят цены аж за 2024 год! Вот хочется им чем-то салоны завешать — сначала с рекламой боролись, теперь с объявлениями прошлогодней давности. Не работается им без лишних бумажек, какой-то „бич“ водителей маршруток», — смеются слухачи.

...и садят работать сразу на три маршрута

Кроме того, какие-то перевозчики доверяют водителям сразу три маршрута — прямо во время работы их могут перевести с одного на другой. «Замечали, что в маршрутках иногда указывается сразу два номера? Так вот это именно для экстренной пересадки. Новенькие водители иногда путаются, поэтому такую сложную задачу доверяют только самым прожженным старичкам», — говорят сплетники.

«Страшный сон» для нарушителей ПДД возьмет курс на расширение маршрутов

Ходят слухи, что джипы фотовидеофиксации для отслеживания нарушений на парковках в следующем году поменяют маршруты. Сейчас они ездят в основном по центру города, но скоро охватят и другие районы города. Злостных вредителей везде хватает, пора и их проучить. Так что, как говорится, берегись автомобиля!

Болельщики из Тюмени извинились перед коллегами

Ходят слухи, что тюменские хоккейные болельщики извинились перед коллегами из Кургана за происшествие в дворце спорта «Патриком» на матче тюменской и курганской команд. Говорят, тюменцы пребывают в абсолютном недоумении из-за действий сотрудников безопасности, которые не пропустили часть приехавших на матч из другого региона людей. Оппоненты, кстати, извинения приняли. «Не хочется разжигать войну между ребятами с одними увлечениями. Получилось такая ситуация — и ладно», — судачат слухачи. А наблюдатели вздыхают с облегчением: некрасивый инцидент легко мог перерасти в фанатскую войну.

Ишим погряз в отходах

Говорят, что в Ишиме местные стали массово жаловаться на неожиданно большое количество мусора в разных частях города. Там в пору создавать карту свалок, потому как количество отходов на улицах и за пределами города поражает. «Ужасно много мусора обнаружили за неделю в Ишиме. Непонятно, его раньше не замечали или кто-то реально натаскал его за семь дней?» — задаются вопросом слухачи.

Блогеры «нельзяграма» массово ищут работу

Тюменские блогеры ищут новый способ заработка. По словам источника, причиной послужила новость о первом в России штрафе (30 000 рублей), выписанном блогеру за рекламу на заблокированном ресурсе. «Эпоха стабильного заработка на блоге подошла к концу! Придется идти работать на „дядю“, как пять лет назад. Слава Богу, диплом есть. Соцсети перестали приносить большие деньги», — шепчутся в блогерской тусовке. По слухам, многие блогеры начали искать работу по специальности.

Тюменские глэмпинги исчезнут из СНТ

Владельцы тюменских глэмпингов в панике: поползли слухи о том, что новый стандарт, который вступит в силу в июне 2026 года, может уничтожить их бизнес. Поводом для тревоги стало положение документа, которое «не рекомендует» размещать глэмпинги на территории СНТ и дачных поселков. «Не рекомендуется сейчас, а дальше — точно полный запрет,» — рассуждают обеспокоенные бизнесмены. Один из владельцев глэмпинга, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что именно близость к городу и размещение в СНТ было главным преимуществом его бизнеса. «Это то, что отличало нас от других глэмпингов и привлекало клиентов», — посетовал он.

Новый фитнес-центр шокировал ценами до открытия

В Тюмени активно обсуждают цены на абонементы в новый фитнес-центр с олимпийским бассейном, открытие которого ждут уже более четырех лет. По слухам, долгожданное событие омрачено непомерно высокими ценами. Как сообщают источники, самый дешевый годовой абонемент обойдется в 52 000 рублей, что значительно выше средней стоимости по городу (около 30 000 рублей). «Клуб еще не открылся, а абонементы уже продают, но самый дешевый — больше 50 000! Получается, нам предлагают купить кота в мешке задорого», — возмущаются жители района. По слухам, многие разочарованы тем, что долгострой стал очередным «клубом для элиты».

Яна Добровольская устроила раздачу платья с AliExpress

«Мисс Россия — 2016» из Тюмени Яна Добровольская решила порадовать своих подписчиков и объявила розыгрыш «того самого» платья, в котором якобы участвовала в одном из светских мероприятий. Однако, как утверждают сплетники, почти такое же платье можно легко найти на AliExpress — по цене, которая «меньше чашки кофе в аэропорту». Но, как говорит сама тюменка, наряд покупался в московском бутике. Подписчики не оценили идею такого щедрого предложения и проигнорировали розыгрыш.

Коммерческие помещения продают за копейки

Поговаривают, в легендарном тюменском долгострое ЖК Ammonit, который никак не может сдаться уже 20 лет, предлагают коммерческую недвижимость за копейки. Якобы деньги для окончания строительства нужны позарез, а бизнес-помещения простаивают. Такие объекты в центре города обычно стоят дорого, но не в этом случае. Сразу три огромных помещения отдали одному бизнесмену, который открыл там и кофейню, и бар, и ресторан. По слухам, практически даром. Якобы из-за скандальной репутации комплекса никто с ним связываться не хочет, а молодым начинающим предпринимателям в самый раз.

Рестораторы радуются провалам конкурентов

Поговаривают, местные рестораторы так обрадовались закрытию сразу нескольких заведений конкурентов, что уже начали делить их территорию. В течение двух недель в Тюмени закрылись сразу пять известных ресторанов, которые находились в самом центре. На их площади претендуют разом несколько ресторанных кланов, и кто займет хлебное местечко — федералы или местные, — вопрос открытый.