Сегодня в Перми в новом отреставрированном зале Пермского хореографического училища прошла церемония награждения победителей Всероссийской правовой премии имени Василия Татищева — основателя краевой столицы. Ее проводит пермское подразделение Ассоциации юристов России при поддержке краевых властей.

Лауреатами стали экс-премьер-министр и бывший глава ФСБ РФ Сергей Степашин, а также губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Награды вручал сопредседатель Ассоциации юристов России, депутат Госдумы России Павел Крашенинников. Как проходила церемония и как выглядит новый зал училища сегодня — в фоторепортаже URA.RU.