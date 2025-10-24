Шоколадный мастер-класс, VR-арена и спасение Фиксиграда: как провести осенние каникулы в Перми

Дети могут выбрать разные занятия на осенних каникулах в Перми Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

На осенних каникулах дети могут попробовать что-то новое и разнообразить привычный досуг. В Перми существует множество вариантов для активного отдыха и творчества. Можно выбрать лагеря с тематическими сменами, мастер-классы, цирковое шоу или развлекательные центры. Самые интересные варианты досуга на осенние каникулы — в материале URA.RU.

Мастер-классы от сладостей до комиксов

Музей сладостей «Конфектория» приглашает детей и взрослых с 20 по 26 октября на экскурсии с дегустациями и мастер-классами. Здесь расскажут о локальных сладостях Пермского края, а затем участники смогут создать собственную конфету из пастилы. Также 25 октября проводится мастер-класс по приготовлению кофе в турке, 26 октября — по изготовлению шокобомбочек.

В библиотеке №2 имени Гоголя организована «Цифровая мастерская: литературные комиксы» (12+), где школьники создают комиксы по мотивам книг с использованием современных технологий. В библиотеке №35 каждую субботу проводятся занятия по изготовлению народных кукол (12+), а в модельной библиотеке №13 имени Короленко — курсы по гуашевой живописи «Живописная гуашь» (12+).

Продолжение после рекламы

Шоу для всей семьи

Школьники могут увидеть карточные фокусы в каникулы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Семейные представления «Цирк на воде. Царство фонтанов» (0+) пройдут 25 и 26 октября, а также 2 и 3 ноября. На арене выступят морские котики, попугаи, шимпанзе, павианы и змеи, а акробаты покажут трюки на воде и в воздухе. Программа дополнена лазерным шоу, фигурным катанием и цветными фонтанами.

Молодежный театр 1 ноября приглашает на иллюзионное шоу «Вечер магии» (16+). Зрители увидят фокусы с картами, чтение мыслей, побег из наручников и элементы русской рулетки, а также смогут сами принять участие в номерах.

Детские лагеря

Лагерь «Сосновый бор» предлагает насыщенный отдых с 25 по 31 октября. Здесь дети смогут посещать бассейн, лазертаг, веревочный парк, скалодром, батутную арену и VR-зону, а также участвовать в квестах, мастер-классах и дискотеках.

Для школьников с 1 по 4 класс учебный центр «Современное образование» предлагает смену «Фиксиград: Тайна исчезнувших деталей» с 27 по 31 октября. Дети станут участниками приключенческой игры, где вместе с командой юных изобретателей спасают волшебный город. В программе — квесты, игры и творческие задания, рассчитанные на младший возраст.

Подросткам до 17 лет стоит обратить внимание на смену в «Настоящем детском лагере» в деревне Дворцовая Слудка. С 27 по 31 октября ребята займутся развитием креативности: будут изучать дизайн-мышление, блогинг и театральное мастерство.

Встреча с барсом в зоопарке

В зоопарке открылись теплые павильоны Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В августе 2025 года в Перми открылся новый зоопарк. Он работает с 10:00 до 20:00 каждый день, кроме понедельника, и уже стал популярным местом для семейного отдыха.

Осенью здесь открылись павильоны с обезьянами и птицами, а также интерактивная экспозиция «Ирбис. Кошка-невидимка». Посетители могут изучить маршруты миграции снежного барса, потрогать искусственную шерсть животного, сравнить ладонь с лапой ирбиса, услышать его звуки и сделать фото на фоне горы Белуха.

Развлекательные центры

Для активного отдыха в городе работают детские центры и парки. В «Суперленде» (ТРЦ «Планета») можно прыгать на батутах, лазать по скалодрому, играть в аэрохоккей, кататься с горок и летать на тарзанке.