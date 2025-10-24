Пермскую компанию наказали за взятку

Руководитель фирмы хотел получить преимущество при заключении контрактов Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Перми коммерческую организацию оштрафовали на 20 млн рублей за коррупцию. Проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции провела прокуратура Дзержинского района города.

«Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения фирме назначено наказание в виде штрафа в размере 20 млн рублей», — говорится в telegraь-канале прокуратуры Пермского края.