Пермскую компанию наказали за взятку
Руководитель фирмы хотел получить преимущество при заключении контрактов
Фото: Алексей Гущин © URA.RU
В Перми коммерческую организацию оштрафовали на 20 млн рублей за коррупцию. Проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции провела прокуратура Дзержинского района города.
«Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения фирме назначено наказание в виде штрафа в размере 20 млн рублей», — говорится в telegraь-канале прокуратуры Пермского края.
Как сообщили в ведомстве, руководитель предприятия передал представителю фирмы-заказчика деньги. Он хотел получить преимущество при заключении договоров на поставку сырья.
