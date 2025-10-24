Из Кунгурской больницы после 14 лет работы ушел главврач

Кириллов проработал в больнице на разных должностях 26 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный врач Кунгурской городской больницы (Пермский край) Вадим Кириллов покинул свой пост 24 октября. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте». Кириллов занимал эту должность 14 лет.

«Сегодня был мой последний рабочий день в должности главного врача Кунгурской больницы. Если честно, мне очень непросто уходить из больницы, в которой я проработал больше 26 лет, из них 14 лет в должности главного врача», — поделился Кириллов.