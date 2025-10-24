Пермские слухи: тайный визит китайских агентов

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: URA.RU

В Прикамье политтусовка вовсю обсуждает новый состав правительства: правда, его поименного списка пока нет. А вот сплетен — хоть отбавляй. Тем временем в заксобрании через год усилится одна из влиятельных ФПГ, мошенники атакуют культурную элиту, а в Чайковском идет открытая война коммунальщиков. В свежих «Слухах» вы так же узнаете, зачем депутаты думы Перми собрались на четыре минуты, кто злит ученых Политеха и чем недовольны риэлторы.

Пермский министр удивил компетенциями

Новый состав правительства сформируется в ноябре

На заседании одного из комитетов заксобрания слухачи обратили внимание на удивительную осведомленность министров из блока вице-премьера Андрея Алякринского. Министр транспорта Серей Вешняков бодро отвечал на вопросы о внебюджетных источниках финансирования благоустройства территории бывшего зоопарка («Архиерейское подворье»). А глава минЖКХ Наталья Киселева комментировала снос аварийных домов.

«Все смешалось. Ладно бы Киселева что-то знала про „Архиерейское подворье“, в ее министерство вопросы благоустройства тоже входят. Но тут отвечал Вешняков. А снос домов — ведение минстроя, но ответы дает Киселева. Многозадачные министры у Алякринского», — рассуждают слухачи. И на фоне процесса формирования нового правительства подозревают, что, может быть, министра строительства Артема Габдрахманова в новом кабмине не будет.

Министру градостроительства прочат повышение,...

Ходят слухи, что глава минимущества Лариса Ведерникова в новом правительстве может получить статус вице-премьера. Сейчас ее ведомство фактически напрямую подчиняется губернатору Дмитрию Махонину. Дело в том, что несколько лет назад, когда глава региона повысил до вице-премьера Андрея Алякринского, Ведерникова отстояла свою самостоятельность и не отдала ему министерство. По сути, она неформально подчиняется только «теневому» зампреду — депутату заксобрания Павлу Черепанову. «Не исключено, что Ведерникову повысят до вице-премьера, на свое министерство она поставит кого-то из своих протеже», — рассуждают слухачи.

...а у коллеги — множество недоброжелателей

По слухам, у министра образования Раисы Кассиной по-прежнему хватает врагов из педагогического корпуса. И злопыхатели искренне надеются, что министру не найдется места в новом правительстве. Якобы ухода министра с нетерпением ждут уволенные директора пермских колледжей и чиновники, которым за последние годы указали на дверь. Некоторые готовы вернуться на свои прежние рабочие места при новом министре — правда, непонятно, кто их готов взять назад.

Минобр не дотягивается до максимума в МАХ

В минобразования подстегивают учителей переходу на мессенджер МАХ. Как шепчут злые языки, план ведомства пока не выполняется. «К ноябрю хотели уже все общение родителей, школьников и учителей перевести в „Сферум“ на МАХ. Но до сих пор это распоряжение министра Раисы Кассиной не выполнено. Примерно только пятая часть от общего числа учеников зарегистрирована в системе. Значит, коммуникация проходит по обычным каналам — в Telegram или ВК. Это Кассину не устраивает», — говорят слухачи.

В заксобрании появился еще один плавающий мандат

Депутатов заксобрания на этой неделе потрясла смерть коллеги Владимира Чулошникова. О трагедии стало известно прямо во время заседания комитета по бюджету, куда входил генерал полиции. «Чулошников умер!» — громко прошептал соратник по фракции КПРФ Игорь Малых во время докладов министров. «Да ладно!» — удивился председатель комитета Армен Гарслян.

Полномочия Чулошникова как депутата еще не прекращены, это будет сделано в ноябре. Но, поскольку он занимал второе место в общекраевой тройке списка КПРФ, его мандат станет плавающим — по аналогии с мандатом ставшего сенатором Вячеслава Григорьева. И крайком вправе отдать его любому человеку из списка. Слухачи листают список и гадают, кто это может быть. «В списке, конечно, одни ноунеймы. Но, вот, например, бывший спикер думы Александровска Марина Зимина. Подходящая кандидатура», — рассуждают в кулуарах.

«Росхим» поведет в ЗС свою «фракцию»

Вероятно, Мария Коновалова сохранит мандат в заксобрании

Говорят, что «Росхим» в 2026-м году планирует провести в заксобрание четырех депутатов. Бывший председатель совета директоров «Метафракса» (принадлежит «Росхиму») Армен Гарслян пойдет по своему округу №16. Также рассчитывают сохранить мандаты его соратники Мария Коновалова и Алексей Мазлов. Четвертым представителем компании станет бывший глава Свердловского района Перми, а сейчас директор по GR «Метафакса» Александр Филиппов. Таким образом, представительство «Росхима» в краевом парламенте увеличится.

Депутаты с иронией отреагировали на успех водительского конкурса

Говорят, в пермской гордуме с легкой иронией обсуждают заявление начальника дептранса Анатолия Путина о том, что конкурсы профмастерства помогли сократить дефицит водителей уже к 1 сентября. Только вот сам конкурс прошел немного позже этого срока. «Наверное, мероприятие и правда было впечатляющим. Целых 19 участников со всего города! После такого масштаба с кадрами, видимо, проблем уже быть не может», — улыбаются депутаты.

В пермской думе установили рекорд по скорости заседания

Поговаривают, что один из внеплановых комитетов пермской гордумы прошел с невиданной скоростью — всего за четыре минуты. Депутаты уверяют, что такого молниеносного заседания еще не было за весь созыв. «Даже кофе не успел остыть, как все уже закончилось. Вот бы еще городские проблемы решались такими же темпами», — смеются народные избранники.

Мэр хвастался успехами на фоне коммунальных недочетов

Коммунальные вопросы мэр предпочел не поднимать

Поговаривают, будто недруги главы Чусовского округа Сергея Белова ехидно посмеивались, пока чиновник отчитывался об успехах округа перед губернатором края Дмитрием Махониным. «Дело в том, что Белов забыл отчитаться что жители окружного центра регулярно сталкиваются с коммунальными авариями. Но руководство края вряд ли бы записало в заслуги Белову ежедневные отключения горячей и холодной воды, отопления», — объясняет источник. Более того: обещанные главой счетчики на отопление (в старых домах после прошлогоднего скандала) так и не появились.

Чайковская УК вступила в открытый конфликт с пермскими энергетиками

Коммунальная авария в Чайковском стала следствием открытого конфликта между всем известной пермской управляющей компанией и коммунальным гигантом. И, если ранее этот конфликт не выходил в публичную плоскость, то теперь УК в Чайковском открыто обвинила пермских энергетиков в некомпетентности. «А сделала она это затем, чтобы снять с себя ответственность за плохо подготовила дома к зиме? Как проводились гидравлические испытания на сетях? Почему даже после подачи чайковскими энергетиками ресурса люди продолжали сидеть сидят тепла и горячей воды? А вывод напрашивается такой: у УК попросту не хватает сил и средств, чтобы все восстановить. И такие проблемы в Чайковском только у данной УК, вот и длится этот конфликт с энергетиками годами», — отмечает источник.

Ученые недоумевают из-за пиарщиков

Ученые подустали от активности пиарщиков

Поговаривают, что ученые Пермского Политеха уже не сильно радуются работе своего PR-отдела. Злые языки шепчут, что в погоне за медийностью теряется научная составляющая. «В СМИ Политех и разработки его ученых действительно мелькают часто, но бывает, что желаемое выдается за действительное. У ученых только идея возникла, прототип, может, разрабатывается, а по всему интернету уже новость про новое супер-изобретение, которое перевернет мир. Медиарейтинги летят вверх, а репутация среди научного сообщества вниз», — констатируют слухачи.

Эксперты подводят судей

В судейском сообществе озаботились работой ведомств, которые выполняют различные судебные экспертизы. Поговаривают, что работы по заказу судов не выполняются вовремя, а зачастую их делают некачественно. «В итоге суд не получает нужных ответов, приходится запрашивать новые экспертизы. Рассмотрение дела затягивается. А страдают люди. Если речь про уголовные дела, то кто-то может продолжать в СИЗО сидеть. И все из-за горе-экспертов», — рассказывают инсайдеры.

Мошенники добрались до театралов

Мошенники атакуют мастеров культуры

Фейковые сообщения от якобы руководителей ведомств, с помощью которых мошенники вытягивают из людей банковские данные, добрались и до театрального сообщества. Как рассказывают в тусовке, кое-кто уже попался. «Люди наслышаны, что подобные сообщения приходят от руководителей разных компаний и ведомств их подчиненным. Но тут письма рассылаются не от имени директоров театров, а от руководства Союза театральных деятелей — структуры общественной. Видимо, это и не вызвало опасений», — говорят слухачи.

Жители Пермского округа жалуются на участившиеся отключения света

Инсайдеры сообщают, что отключения в Пермском округе участились случаи отключения электроэнергии. Жители стали замечать, что кратковременные отключения стали возникать с лета, а их периодичность увеличилась к осени. «Никаких предупреждений об отключениях нет. Как правило, это происходит либо поздно вечером, либо ночью. Почему такие отключения стали нормой, но кто будет компенсировать поломку бытовой техники в случае ее выхода из строя?» — задаются вопросом жители округа.

Пермяки ждут на матче с «Пармой» китайских баскетболистов

На матче были замечены неожиданные гости

Китайская делегация, появившаяся на баскетбольном матче в Перми между «Пармой и „Самарой“, породила массу слухов. Некоторые считают, что матч посетили спортивные функционеры из Поднебесной, чтобы оценить возможность участия китайских баскетбольных команд в турнире. По другой версии, менеджмент „Пармы“ ведет переговоры с „неким партнером из КНР“, который может стать спонсором пермяков. Однако, вероятнее всего, на матч просто пришли китайские студенты, которые учатся в пермских вузах, и никакой конспирологии тут нет, уверены сплетники.

Элитная школа Перми не спешит продвигать достижения учеников

Поговаривают, что в пермской элитной школе не слишком охотно занимаются оформлением документов на награды для своих отличников и победителей олимпиад. Родители недоумевают, ведь именно учебные заведения должны быть заинтересованы в том, чтобы успехи учеников способствовали имиджу школы. «Заявки и характеристики просто не подают или возвращают без оформления. При этом награды ученики получают благодаря поддержке, например, спортивных или творческих секций. А в школе потом с удивлением узнают о них и спешат забрать заслуги на себя», — делятся инсайдеры.

Детсады выручают помещениями

В Октябрьском округе работникам закрывшегося дома культуры в поселке Щучье Озеро пришлось переехать в здание детского сада из-за того, что здание ДК не соответствует санитарным требованиям. В Перми с улицы Ленина в связи с капремонтом в здание детсада переехал целый вуз (Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова — УФ РАЖВиЗ). Скоро и маневренный фонд жилья не понадобится — закрытых детсадов в случае чего на всех хватит, смеются слухачи.

Стоимость билетов для детей шокировала родителей

Цены на детский КВН в Перми взлетели в четыре раза. Если годом ранее билет стоил 50 рублей, то на мероприятия в октябре стоимость составляет уже 200, говорят инсайдеры. «Если ехать на общественном транспорте с одной пересадкой, то это еще плюс 160 рублей. Организаторы же получают деньги из городского бюджета, и должны игры бесплатно проводить», — недоумевают слухачи.

Администрация Березников промахнулась с моделью светильников

Жители ЖК «Любимов» в Березниках жалуются на темноту на остановочных комплексах. Администрация проблему признает, но сделать ничего не может: установленные ранее светильники предполагали лишь замену ламп, а новые, энергосберегающие, подразумевают полную замену всего светильника, но таких нет в наличии. Вместо того, чтобы решать проблему, ищут виноватых и оправдания, недоумевают слухмейкеры.

Участники жалуются на невыполнимые условия городских конкурсов

Говорят, что участникам городского конкурса инициативных проектов поставили условия, которые не каждый может выполнить. Среди таких требований — публикации в газетах. «Сейчас газеты уже не печатают. А что-то опубликовать там можно только за деньги. Зачем ставить такие условия, если их выполнить может далеко не каждый?» — жалуются сплетники.

В Перми заметили легендарного шеф-повара

Звездный повар прибыл инкогнито

Шепчутся, что в Перми видели шеф-повара, который работает на кухне Кремля. Правда, цель его визита так и осталась нераскрытой. «Он посетил кулинарную школу, где оценил работы студентов. Но это как-то мелко для единственного россиянина, принятого в мировую гильдию шеф-поваров Chef de Сhef. Возможно, приехал обсудить запуск ресторана», — гадают слухачи.

Риелторы раскритиковали новый тренд застройщиков

Говорят, что застройщики стали сокращать площадь просторных квартир. Такая тенденция очень не понравилась риелторам. «Четырехкомнатные квартиры евро формата делают величиной не более 70 квадратных метров. Выходит, размер комнат — 9-10 квадратов. В них входит только кровать. Санузел тоже один на всех. Такие квартиры строят для больших семей, но комфортно там будет жить только троим», — рассказал инсайдер.